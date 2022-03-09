برشلونة يقدم عرضا رسميا لضم مزراوي.. ما علاقة هالاند بالصفقة؟

ذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة الخبر، عن فابريزيو رومانو، المتخصص في الانتقالات، والذي قال أمس الثلاثاء إن برشلونة قدم عرضه لضم مزراوي في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع أياكس بانتهاء هذا الموسم.

🚨Info avec @HanifBerkane : #Barcelone est l'actuel favori pour accueillir Noussair Mazraoui 🇲🇦. • Offre officielle formulée à Mino Raiola, son agent. • Le dossier du marocain n'est pas lié à une possible arrivée d'Haaland 🇳🇴 au Barça.https://t.co/KbhAO3RO0G — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 8, 2022

وقالت الصحيفة إن توقيع مزراوي كان مرتبطا كجزء من عملية انضمام إرلينغ هالاند، لبرشلونة حيث إن وكيلهما مينو رايولا، التقى مع خوان لابورتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت إلى أن إتمام صفقة مزراوي لن يكون سهلا على برشلونة حيث يواجه منافسة من ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويعد مزراوي واحدا من 4 لاعبين يتطلع برشلونة إلى ضمهم هذا الصيف في صفقات انتقال حر، وهم أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وسيزار أزبيليكويتا، بالإضافة إلى رغبة النادي الواضحة في ضم هالاند.