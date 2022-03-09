تسعى لجنة القيم في الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إلى تجريد القائد السابق للمنتخب أناتولي تيموشوك من رخصة التدريب وجوائز من الدولة بسبب صمته على حرب روسيا ضد بلاده والاستمرار في عمله بنادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

وتيموشوك (42 عاما) هو عميد لاعبي أوكرانيا، إذ إنه الأكثر خوضا لمباريات دولية فقد لعب 144 مباراة بين 2000 و2016، وتوج بألقاب للدوري مع شاختار دونيتسك وزينيت، وحقق ثلاثية مع بايرن ميونخ في 2013، ويعمل حاليا مساعدا لمدرب زينيت.

ولم يعلق تيموشوك أو ناديه بشكل فوري على طلب رويترز للتعليق.

وأسفرت حرب روسيا على أوكرانيا عن عقوبات بمختلف الألعاب، وأدان العديد من الرياضيين الأوكرانيين الحرب، وعبروا عن دعمهم لقواتهم المسلحة.

وقالت لجنة القيم واللعب النظيف بالاتحاد الأوكراني في بيان "منذ بداية الاعتداء العسكري الروسي ضد أوكرانيا لم يصدر تيموشوك أي بيان في هذا الشأن، بل لم يتوقف عن التعاون مع نادي الدولة المعتدية".

وأضافت "في وقت نشر فيه ناديه السابق بايرن ميونخ بيانات وأوقف أنشطة لدعم أوكرانيا استمر تيموشوك في التزام الصمت".

وتابعت "تقترح اللجنة على الاتحاد الأوكراني سحب الرخصة التدريبية منه، وكذلك تجريده من ميداليات الدوري والكأس في أوكرانيا، واستبعاده من السجل الرسمي للاعبي منتخب أوكرانيا".