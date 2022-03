آينتراخت وليون يضعان قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وضع فريقا آينتراخت فرانكفورت الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، قدما في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتغلب فرانكفورت 2-1 على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، في حين فاز ليون 1-صفر على مضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وعلى ملعب بينتو فيامارين، بادر فرانكفورت بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي فيليب كوستيتش في الدقيقة 14، لكن الفرنسي نبيل فقير أدرك التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 30.

ولم يهنأ الفريق الإسباني كثيرا بهدف التعادل، بعدما أعاد الياباني دايتشي كامادا التقدم لمصلحة فرانكفورت من جديد، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 32.

وأهدر فرانكفورت فرصة لتعزيز تقدمه، بعدما أضاع لاعبه الكولومبي رافاييل بوري ركلة جزاء في الدقيقة 52.

