آينتراخت وليون يضعان قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وضع فريقا آينتراخت فرانكفورت الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، قدما في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتغلب فرانكفورت 2-1 على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، في حين فاز ليون 1-صفر على مضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وعلى ملعب بينتو فيامارين، بادر فرانكفورت بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي فيليب كوستيتش في الدقيقة 14، لكن الفرنسي نبيل فقير أدرك التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 30.

ولم يهنأ الفريق الإسباني كثيرا بهدف التعادل، بعدما أعاد الياباني دايتشي كامادا التقدم لمصلحة فرانكفورت من جديد، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 32.

وأهدر فرانكفورت فرصة لتعزيز تقدمه، بعدما أضاع لاعبه الكولومبي رافاييل بوري ركلة جزاء في الدقيقة 52.

🔸 Advantage Lyon & Frankfurt! 👏 Will they both qualify? 🤷‍♂️#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2022

وعلى ملعب الدراجاو، تقمص البرازيلي لوكاس باكيتا دور البطولة في لقاء فريقه ليون مع مضيفه بورتو، بعدما أحرز الهدف الوحيد للفريق الفرنسي في الدقيقة 59، دون أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبات فرانكفورت وليون بحاجة للتعادل فقط في جولة الإياب التي ستقام على ملعبيهما الأسبوع القادم، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة، بينما يتعين على منافسيهما الفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أرادا الاستمرار في المسابقة.