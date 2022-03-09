آخرها كان فوزه الساحق على سالزبورغ.. هكذا يدمر بايرن ميونخ الفرق الأوروبية في دوري الأبطال

منذ سنوات وبايرن ميونيخ يدك حصون الفرق الأوروبية ويحقق عليها انتصارات كاسحة في دوري أبطال أوروبا؛ كان آخرها فوزه أمس الثلاثاء على سالزبورغ 7-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

واللافت أن بايرن ميونخ -الذي أصبح أول فريق يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ20 تواليا- لا يفوز فقط على فرق متواضعة، ولكن أيضا على نواد من طراز برشلونة وروما وأرسنال وبورتو.

وتاليا أعلى النتائج التي حققها الفريق البافاري في المسابقة القارية الأم: