آخرها كان فوزه الساحق على سالزبورغ.. هكذا يدمر بايرن ميونخ الفرق الأوروبية في دوري الأبطال
9/3/2022
منذ سنوات وبايرن ميونيخ يدك حصون الفرق الأوروبية ويحقق عليها انتصارات كاسحة في دوري أبطال أوروبا؛ كان آخرها فوزه أمس الثلاثاء على سالزبورغ 7-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.
واللافت أن بايرن ميونخ -الذي أصبح أول فريق يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ20 تواليا- لا يفوز فقط على فرق متواضعة، ولكن أيضا على نواد من طراز برشلونة وروما وأرسنال وبورتو.
وتاليا أعلى النتائج التي حققها الفريق البافاري في المسابقة القارية الأم:
- فوزه على بازل السويسري بسباعية نظيفة في ثمن نهائي نسخة 2012.
- فوزه على روما 7-1 في دور المجموعات بنسخة 2014.
- فوزه على شاختار بسباعية نظيفة في ثمن نهائي نسخة 2015.
- فوزه على بورتو 6-1 في ربع نهائي نسخة 2015.
- فوزه على أرسنال 5-1 ذهابا وإيابا في ثمن نهائي نسخة 2017.
- فوزه على النجم الأحمر بسداسية نظيفة في دور المجموعات بنسخة 2019.
- فوزه على توتنهام 7-2 في دور المجموعات بنسخة 2019.
- فوزه على برشلونة 8-2 في ربع نهائي نسخة 2020.
- فوزه على سالزبورغ 6-2 في دور المجموعات بنسخة 1202.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي