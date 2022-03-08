5 مفاتيح ليقلب ريال مدريد الطاولة على سان جيرمان في دوري الأبطال

يستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان غدا الأربعاء، إذ يتطلع "الملكي" إلى حجز مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مهمة فريق العاصمة الإسبانية ليست سهلة بعد خسارته بهدف نظيف في ذهاب ثمن النهائي بباريس، بفضل هدف كيليان مبابي في الوقت القاتل.

ومع ذلك، لا يزال لدى فريق كارلو أنشيلوتي فرصة لتغيير المواجهة غدا.

وهذه 5 مفاتيح العودة المحتملة:

مشاركة كروس غير محسومة

تدرب الألماني توني كروس مع الكرة أمس الاثنين، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيكون متاحًا لمباراة الغد.

وفي حال عدم تعافيه، يخسر ريال مدريد ضابط إيقاع خط وسطه. في غضون ذلك، سيغيب كاسيميرو عن المباراة بسبب الإيقاف، مما يعني أن إدواردو كامافينغا وفيدي فالفيردي قد يبدأن في خط الوسط إلى جانب لوكا مودريتش. وعلى الرغم من عدم تأكيد غياب كروس، ففإنه من المرجح أن يقود مودريتش خط الوسط.

ناتشو أو مارسيلو

لن يكون فيرلاند ميندي متوفرا لأنشيلوتي بسبب الإيقاف، وقرر المدرب الإيطالي عدم نقل ديفيد ألابا من قلب الدفاع إلى مركز الظهير الأيسر.

وهذا يعني أنه سيكون ناتشو فرنانديز أو مارسيلو بديل الظهير الفرنسي، والسيناريو الأكثر ترجيحا هو أن ناتشو سيحل بديلا لميندي.

الجناح الأيمن

يتعين على أنشيلوتي الاختيار بين ماركو أسينسيو ورودريغو غويس ليكون أساسيا في خط الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

ويعتبر أسينسيو تهديدا هجوميا وحاسما أمام المرمى إذ قارنا بين أهدافه وأهداف رودريغو هذا الموسم، لكن لا ينبغي استبعاد أن يختار المدرب الإيطالي المهاجم البرازيلي.

الضغط العالي على الخصم

فكرة أنشيلوتي هي أن ريال مدريد سيضغط ضغطا كبيرا في مباراة الغد على ملعب سانتياغو برنابيو.

وضع لوس بلانكوس هذا الأمر موضع التنفيذ في النصف الأول من مباراته في الدوري ضد ريال سوسيداد يوم السبت الماضي، وأجبر الضغط العالي مدافعي فريق "الباسك" على اتخاذ قرارات متسرعة.

ومع ذلك، يتباهى سان جيرمان بمهاجمين من الدرجة الأولى مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار، الذين يمكنهم خلق خطر على الهجمات المرتدة.

جماهير البرنانبيو

لعب باريس سان جيرمان المباراة الأولى على أرضه، ومن المتوقع أن تلعب جماهير "الميرينغي" دورا كبيرا في محاولة تحفيز فريقهم لتغيير مجريات المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو".