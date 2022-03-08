سيكون الهداف النرويجي إرلينغ هالاند نجم سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع تزايد التقارير بشأن سباق بين الأندية الكبرى للظفر بخدمات المهاجم الشاب.

ووفقا لصحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية فإن إدارة نادي برشلونة حصلت على ردود إيجابية من اللاعب وممثليه الذين لم يخفوا رغبة المهاجم النرويجي في التعاقد مع النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب بوروسيا دورتموند معجب بطريقة لعب برشلونة حاليا، وبالمشروع الذي يقوده المدرب تشافي هيرنانديز، ويرى أن الفريق قادر على المنافسة بفضل اعتماده على عدد من اللاعبين الشبان الموهوبين.

غير أن صفقة هالاند لن تكون في متناول برشلونة، الذي يواجه متاعب مالية، ولذلك وضعت إدارة النادي الكتالوني خطة ستسمح لها بتوفير مبلغ يصل إلى 250 مليون يورو لتغطية نفقات الصفقة.

#FCB 🔵🔴 🚨 CONFIDENCIAL SPORT 💥 Haaland quiere fichar por el Barça 👉 En el club blaugrana han sondeado al jugador y su entorno y tienen claro que el noruego quiere jugar en el Camp Nou ✍️ @LluisMascarohttps://t.co/Dc9N0y6u4E — Diario SPORT (@sport) March 8, 2022

ويشمل المبلغ قيمة فسخ العقد مع نادي دورتموند الألماني، إضافة إلى المكافآت التي سيحصل عليها وكيل اللاعب مينو رايولا، ووالد هالاند.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية المقربة من برشلونة، أن إدارة الفريق بقيادة جوان لابورتا، ستعمل على توفير المبلغ من خلال استكمال الانضمام لصفقة بيع جزء من حقوق الدوري الإسباني، إضافة إلى التخلي عن حصة في شركة "أستوديو برشلونة" التابعة للنادي.

وترى إدارة النادي الكتالوني أن مانشستر سيتي هو المنافس الوحيد على صفقة ضم هالاند بسبب القدرات المالية للفريق ووجود المدرب بيب غوارديولا، وتعتبر أن ريال مدريد غير قادر على التعاقد مع الهداف النرويجي بسبب سعيه للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي كليان مبابي.

وتحسبا لفشل الصفقة، وضعت إدارة برشلونة قائمة من المهاجمين للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف المقبل، وذكرت صحيفة "سبورت" أن القائمة تضم ألكسندر إسحاق لاعب ريال سوسيداد، وداروين نونيز لاعب بنفيكا، وأندري سيلفا لاعب لايبزيغ.