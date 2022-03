لقطة أثارت الجدل.. أرتيتا مدرب أرسنال يسهم في هدف فريقه الثالث

لعب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال دورا حاسما في هدف فريقه الثالث في مرمى واتفورد أول أمس الأحد غير أن الهدف شابته "هفوة" تحكيمية، حسب حكم إنجليزي سابق.

وفي المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز، قفز أرتيتا من المنطقة المخصصة له ليلتقط كرة مرتدة ويمررها على الفور إلى بوكايو ساكا؛ لتصل بعدئذ إلى البرازيلي غابرييل مارتينيلي ويسجل هدفا ثالثا لفريقه، ووضع أرسنال في المقدمة 3-1، قبل أن يعود واتفورد ويخطف هدفا قبل دقائق من نهاية المباراة لكن المباراة انتهت بفوز "المدفعجية" 3-2.

وكان الهدف -الذي أسهم فيه أرتيتا بسبب رد فعله السريع والذكي- حاسما وأتاح للفريق اللندني إحكام قبضته على الفوز والظفر بالنقاط الثلاث.

ورفض أرتيتا نسب الفضل في الهدف إليه، لكنه اعترف بأنه سعيد بالإسهام في فوز فريقه.

وتابع "إذا ساعدت الفريق قليلًا في الحصول على ما أردناه، فهذا بالضبط ما نحتاج إليه.. يمكن للجميع الإسهام بطريقة ما وأتيحت لي الفرصة للقيام بذلك".

This moment here represents everything Mikel Arteta is trying to implement into his players while they’re on the pitch.

Quick thinking can lead to opportunities & opportunities can lead to goals and Mikel Arteta showed that himself with Arsenal’s third goal.

Arteta assist…😉 pic.twitter.com/HjcP3pMBP9

— now.arsenal (@now_arsenaI) March 6, 2022