كين هداف توتنهام يتفوق على الفرنسي تييري هنري

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه سعيد بتجاوز لاعب أرسنال الكبير تييري هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر العصور بعدما سجل هدفه الـ176 خلال الفوز بخماسية نظيفة على إيفرتون أمس الاثنين.

وبعد هدف مايكل كين العكسي الذي افتتح مهرجان الأهداف، والهدف الثاني الذي سجله سون هيونغ-مين، أحرز كين أول أهدافه في المباراة ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يضيف هدفا آخر ليتجاوز هنري.

وقال قائد منتخب إنجلترا، الذي قفز إلى المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التي يتصدرها آلان شيرر (260 هدفا)، إن التعامل في كل الأمور ببساطة ساعده في مسيرته.

وأبلغ كين شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) أن "الأمر كله يتعلق بالحصول على هذه الفرص، أنا واثق دائما من أنني سأقوم بالتسجيل. أحاول دائما إبقاء الكرة منخفضة. لا يوجد سر، فقط العمل الجاد والمران.. كان تييري أحد أعظم المهاجمين الذين رأيناهم، لذلك من الجيد التفوق عليه في قائمة الهدافين، وآمل أن تستمر الأهداف".

ويتألق كين في المدة الأخيرة، وسجل 5 أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

ويبتعد بهدف واحد عن مدرب إيفرتون الحالي ولاعب تشلسي الكبير سابقا فرانك لامبارد (177)، ويستطيع تجاوز مهاجم مانشستر سيتي السابق سيرجيو أغويرو (184) ومهاجم مانشستر يونايتد السابق آندي كول (187).

ونجح فقط شيرر واين روني (208) في تجاوز حاجز الـ200 هدف في المسابقة.