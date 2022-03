أكدت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية إنهاء التعاون مع روبرت ليفاندوفسكي الهداف البولندي لنادي بايرن ميونخ والمتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ولم تعط هواوي أي أسباب لإنهاء التعاون مع ليفاندوفسكي، ونفت الشركة الصينية ما يثار بأن القرار قد يكون له علاقة بمساعدتها المزعومة لجعل شبكة روسيا آمنة ضد قراصنة الإنترنت في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصفت هذا الأمر بأنه "غير صحيح ومبني على معلومات غير صحيحة وكاذبة".

وانتقد ليفاندوفسكي بشكل صريح الحرب على أوكرانيا، وارتدى شارة القائد بألوان علم أوكرانيا في آخر مباراتين بالدوري الألماني (بوندسليغا)، كما رحب أيضا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بفرض حظر على كل الفرق الروسية في الوقت الحالي.

As an athlete, I can't pretend nothing is happening🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/eL0ccpJhdG

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022