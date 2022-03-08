"إياكم أن تشعروا بالرضا".. كلوب مدرب ليفربول يحذر لاعبيه قبل موقعة الإنتر في دوري الأبطال

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء إن فريقه يجب أن ينسى فوزه بهدفين نظيفين على إنتر ميلان عندما يواجه الفريق الإيطالي مرة أخرى في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة.

وفاز إنتر -صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي- مرة واحدة في آخر 6 مباريات في كافة المسابقات، لكنه سحق سالرنيتانا متذيل الترتيب بخماسية نظيفة يوم الجمعة الماضي.

ومنح روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح الفوز لليفربول على إنتر الشهر الماضي، ليصبح الفريق الإنجليزي في وضع أفضل قبل استضافة إنتر في أنفيلد، لكن كلوب حذر من الشعور بالرضا.

وقال في مؤتمر صحفي "التفوق بهدفين دون رد ربما النتيجة الأكثر التي يتم قلبها غالبا في تاريخ كرة القدم. إذا بدأت الشوط الثاني ومتقدما في النتيجة الإجمالية 2-صفر وأعتقدت أنك تأهلت بالفعل، فأنت تسير في الطريق الخطأ".

وتابع أن "نتيجة مباراة ذهاب كانت أفضل مما توقعت. كانت مباراة صعبة حقا. ندرك مدى جودة وكفاءة إنتر. لقد فاز في آخر مباراة بخماسية نظيفة وقدم أداء مثيرا للإعجاب.. إنه فريق يتمتع بالخبرة ولم يحضر إلى هنا للسياحة. سيهاجمون خلال المباراة، ونحن فريق لا يدافع عن نتيجة من أجل التأهل. دعنا ننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث".

وتحدث المدرب الألماني عن آخر تطورات إصابة الثلاثي تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب وفيرمينو بعد غيابهم عن الفوز على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وقال كلوب "خاضوا جميعا تدريب الأمس بالكامل. يجب أن ننتظر ونرى رد فعلهم، لكن تياجو ربما يكون بحالة جيدة منذ غيابه لمدة أسبوع فقط. وجويل غاب 3 أو 4 أيام، لذلك يجب أن يكون على ما يرام أيضا.. لكن فيرمينو سيغيب مدة أطول، لذلك من المنطقي منحه بضعة أيام أخرى في التدريب".