ذكر تقرير صحفي أن وساطة نجحت خلال الأيام الماضية في إذابة الخلافات بين النجم حكيم زياش ومدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش، وهو ما يفتح باب عودة مهاجم تشلسي إلى أسود الأطلس.

واستبعد خليلوزيتش المهاجم زياش من قائمة المنتخب المغربي منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبرر المدرب البوسني قراره بأسباب انضباطية، ورد زياش على ذلك بإعلانه عدم العودة إلى المنتخب مجددا.

غير أن تطورات في الساعات الأخيرة قد تدفع كل طرف إلى تغيير موقفه، فقد ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن اللاعب السابق الحسين خرجة قاد وساطة من أجل تقريب وجهات النظر بين زياش وخليلوزيتش.

وأوضحت الصحيفة أن خرجة تحرك باسم اتحاد الكرة المغربي، وقالت إن الوساطة نجحت، وتوقعت أن يعود نجم نادي تشلسي إلى المنتخب الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا في نهاية الشهر الجاري ضمن الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وخاض زياش (28 عاما) 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس وسجل 17 هدفا، وهو أحد أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا، إلى جانب مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وثنائي إشبيلية ياسين بونو ويوسف النصيري.