كرة قدم

هل اقتربت عودة زياش إلى منتخب المغرب؟

Portugal v Morocco: Group B - 2018 FIFA World Cup Russia MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Hakim Ziyach of Morocco looks on during the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
زياش استبعد من منتخب المغرب في وقت سابق لأسباب انضباطية (غيتي)
7/3/2022-|آخر تحديث: 7/3/202206:41 PM (مكة المكرمة)

ذكر تقرير صحفي أن وساطة نجحت خلال الأيام الماضية في إذابة الخلافات بين النجم حكيم زياش ومدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش، وهو ما يفتح باب عودة مهاجم تشلسي إلى أسود الأطلس.

واستبعد خليلوزيتش المهاجم زياش من قائمة المنتخب المغربي منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبرر المدرب البوسني قراره بأسباب انضباطية، ورد زياش على ذلك بإعلانه عدم العودة إلى المنتخب مجددا.

غير أن تطورات في الساعات الأخيرة قد تدفع كل طرف إلى تغيير موقفه، فقد ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن اللاعب السابق الحسين خرجة قاد وساطة من أجل تقريب وجهات النظر بين زياش وخليلوزيتش.

وأوضحت الصحيفة أن خرجة تحرك باسم اتحاد الكرة المغربي، وقالت إن الوساطة نجحت، وتوقعت أن يعود نجم نادي تشلسي إلى المنتخب الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا في نهاية الشهر الجاري ضمن الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وخاض زياش (28 عاما) 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس وسجل 17 هدفا، وهو أحد أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا، إلى جانب مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وثنائي إشبيلية ياسين بونو ويوسف النصيري.

المصدر : مواقع إلكترونية