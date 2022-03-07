مبابي ورقة سان جيرمان الرابحة ضد ريال مدريد.. نسختان للفريق الباريسي إحداهما بدوري الأبطال والأخرى بالدوري الفرنسي

حصل النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان على راحة كافية قبل أن يلتقي فريقه مع مضيفه ريال مدريد، بعد غد الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي -الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف الريال في الصيف المقبل- هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود سان جيرمان للفوز على الريال بهدف نظيف في الذهاب الذي أقيم الشهر الماضي.

وغاب مبابي عن المباراة التي خسرها فريقه في الدوري الفرنسي أمام نيس بهدف نظيف بسبب الإيقاف.

ويملك الريال -حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بدوري الأبطال- ثقة كبيرة في عبور عقبة سان جيرمان وقلب تأخره في مباراة الذهاب، خاصة بعد الفوز على ريال سوسيداد 4-1 في الدوري الإسباني.

وعلى الأقل سيحتاج الريال لهدف واحد، ويجب عليه أن يحاول الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجوم فريق سان جيرمان، على الرغم من إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، مما يعني احتمالية خوض وقت إضافي إذا تقدم الريال 2 -1 أو بأي نتيجة بفارق هدف.

ويصر معسكر باريس سان جيرمان أن الخسارة أمام نيس لن تكون مؤثرة عندما يسافر الفريق إلى مدريد حيث يريد الفريق مواصلة مساعيه نحو التتويج بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماوريسيو بوتشتينيو مدرب الفريق الباريسي إنها "بالطبع ستكون مباراة مختلفة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا مقارنة المباريات".

وقال تيلو كيرير مدافع الفريق إن فريقه "سيحتفظ بأسلوب إيجابي للريال".

وسيأمل الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يقوم بعمل أفضل مما قام به في مباراة الذهاب، عندما فشل في التسجيل من ركلة جزاء أمام الريال، الذي سيدخل المباراة بثقة كبيرة رغم غياب كاسيميرو ووجود قلق من عدم جاهزية فيدريكو فالفيردي وتوني كروس.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب الريال عقب الفوز على ريال سوسيداد "إذا لعبنا بنفس الشكل ستكون لدينا فرصة أفضل للخروج بشيء ما في مباراة الأربعاء".

وأكد أن "كل مشجعي الريال سيكون لديهم اعتقاد أن بإمكاننا تغيير النتيجة يوم الأربعاء بعد هذه المباراة. إن مساعدتهم ستكون مهمة للغاية يوم الأربعاء".