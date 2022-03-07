لاعب التنس الأوكراني ستاخوفسكي يتطوع في الجيش للدفاع عن بلاده وديوكوفيتش يعرض عليه المساعدة

عرض نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش تقديم مساعدة مالية أو أي دعم آخر إلى اللاعب الأوكراني المعتزل سيرغي ستاخوفسكي (المصنف 31 عالميا سابقا) الذي تطوع في قوات الاحتياط ببلاده بعد الحرب الروسية عليها.

وانضم ستاخوفسكي (36 عاما) -الذي توج بـ4 ألقاب وحقق فوزا غير متوقع على السويسري روجر فيدرر في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون عام 2013- إلى قوات الاحتياط للدفاع عن أراضي بلاده فبراير/شباط الماضي رغم أنه ليست لديه أي خبرة عسكرية.

وعبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" (Instagram)، نشر ستاخوفسكي صورة حوار بينه وبين ديوكوفيتش عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحوار، سأل ديوكوفيتش -المصنف الثاني عالميا- عن وضع ستاخوفسكي، وعبر عن أمله في عودة الهدوء من جديد إلى أوكرانيا.

وأضاف ديوكوفيتش مخاطبا ستاخوفسكي "من فضلك، أخبرني عن أفضل طريقة يمكنني من خلالها تقديم المساعدة.. مساعدة مالية أو أي مساعدة أخرى أيضا".

وبعد الحرب التي تشنها روسيا على أراضي الجارة أوكرانيا، تطوع كثير من مواطني أوكرانيا -ومن بينهم رياضيون بارزون- للدفاع عن بلادهم، ومنهم الملاكمان الشهيران فلاديمير كليتشكو وفيتالي كليتشكو.