في حادثة غير مسبوقة.. راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يقاضي مواطنا مصريا

تقدّم اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، بدعوى قضائية ضد مواطن مصري، بسبب توجيه الأخير عبارات مسيئة إلى اللاعب عبر الإنترنت، حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

ووكّل اللاعب الدولي الإنجليزي محاميا في محافظة الشرقية شمالي مصر (مكان سكن المواطن المصري)، وحرر المحامي دعوى جُنح يتّهم فيها أحد أبناء محافظته بقذف موكّله وتوجيه عبارات مسيئة حملت طابعا عنصريا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ راشفورد (24 عاما) مهاجم "المانيو"، ويُدافع عن ألوان قميص "الشياطين الحمر" منذ السابعة من عمره، وتدرّج في فرق الناشئين حتى أصبح أحد أهم لاعبي الفريق الأول بنادي "الشياطين الحمر".

وشارك راشفورد -الذي ينتهي عقده صيف 2023 ويدرس الرحيل عن "أولد ترافورد"- بديلا أمس في ديربي مدينة "مانشستر" ضد مانشستر سيتي وانتهت بخسارة قاسية لليونايتد خارج ملعبه 1-4.