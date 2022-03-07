كرة قدم

إصابة مبابي تثير طوارئ قبل مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد

7/3/2022

أثار نجم هجوم باريس سان جيرمان كليان مبابي الطوارئ في صفوف الفريق بعد إصابته اليوم الاثنين في تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة حاسمة أمام ريال مدريد.

ويسافر سان جيرمان إلى مدريد غدا الثلاثاء لمواجهة الريال يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق النادي الفرنسي الفوز في مباراة الذهاب بهدف سجله مبابي في اللحظات الأخيرة للقاء.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان اليوم، أن مبابي أصيب خلال مران الفريق، وأضاف "تعرض مبابي لضربة في القدم اليسرى، وخضع لعلاج بعد ظهر اليوم. الفحص مطمئن وسيتم إجراء فحص جديد في غضون 24 ساعة".

وأظهرت لقطات لحظة إصابة مبابي بعد تدخل من زميله المدافع غانا غاي خلال التدريبات.

وذكرت تقارير إعلامية أن مبابي سيسافر مع الفريق إلى مدريد، ولن يتم تحديد فرص مشاركته أمام ريال إلى غاية اللحظات الأخيرة.

من جانب آخر، تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن تعرض غانا غاي لهجوم عبر التعليقات في حسابه عبر موقع إنستغرام بعد تسببه في الإصابة، وهو ما دفعه إلى تعطيل التعليقات أمام متابعيه.

ورد مبابي على تلك الهجمات ونشر عبر خاصية "القصص" في حسابه بإنستغرام طلبا للمشجعين من أجل عدم استهداف زميله، وقال "نحن متحدون دائما، هنا باريس".

وتألق مبابي بشكل لافت في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، وسجل 24 هدفا وصنع 17 هدفا في جميع المسابقات.

المصدر : مواقع إلكترونية