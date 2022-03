أثار نجم هجوم باريس سان جيرمان كليان مبابي الطوارئ في صفوف الفريق بعد إصابته اليوم الاثنين في تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة حاسمة أمام ريال مدريد.

ويسافر سان جيرمان إلى مدريد غدا الثلاثاء لمواجهة الريال يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق النادي الفرنسي الفوز في مباراة الذهاب بهدف سجله مبابي في اللحظات الأخيرة للقاء.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان اليوم، أن مبابي أصيب خلال مران الفريق، وأضاف "تعرض مبابي لضربة في القدم اليسرى، وخضع لعلاج بعد ظهر اليوم. الفحص مطمئن وسيتم إجراء فحص جديد في غضون 24 ساعة".

وأظهرت لقطات لحظة إصابة مبابي بعد تدخل من زميله المدافع غانا غاي خلال التدريبات.

The moment Mbappe picked up an injury in PSG training 😨

وذكرت تقارير إعلامية أن مبابي سيسافر مع الفريق إلى مدريد، ولن يتم تحديد فرص مشاركته أمام ريال إلى غاية اللحظات الأخيرة.

🥇 Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2022