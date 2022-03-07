مستعدان للموت من أجل أوكرانيا.. الأخوان كليتشكو في الصفوف الأمامية لمواجهة القوات الروسية

زار فيتالي كليتشكو وشقيقه فلاديمير بطلا العالم السابقان في الملاكمة للوزن الثقيل، نقطة تفتيش عسكرية في خط المواجهة الأمامية بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأحد.

وانتشرت صور لفيتالي -وهو أيضا رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف- وشقيقه أثناء زيارتهما لنقطة التفتيش ويرتديان سترتين واقيتين من الرصاص.

وتأتي الجولة على الخطوط الأمامية مع تقدم القوات الروسية في العاصمة بهدف محاصرتها، بعد رصد قافلة طولها 40 ميلا متجهة إلى كييف هذا الأسبوع.

وقال عمدة كييف إن القوات الروسية تتجاهل وقف إطلاق النار الجديد، مؤكدا أن القتال العنيف مستمر حول مدينته.

وأشاد فيتالي كليتشكو (50 عاما) لشبكة "سي إن إن" (CNN) بوطنية الأوكرانيين، قائلا إنه "فخور جدا برؤية مدى وطنية الناس.. لسنا مهتمين بمدى قوة الجيش الروسي، نحن مستعدون للقتال. ونحن على استعداد للموت من أجل وطننا وعائلاتنا".

وتابع أنه "مستقبلنا.. وهناك من يريد أن يأتي إلى منزلنا ويسرق مستقبلنا منا".

وفي مقابلة سابقة، أكد بطلا الوزن الثقيل السابقان أنهما "قتلا بالفعل 6 أشخاص في العاصمة، حيث تحاول القوات الأوكرانية القضاء على مجموعات روسية منفصلة".

يأتي ذلك بعد أيام من تحذير فيتالي من أن روسيا تخاطر بحدوث "تشرنوبيل/ فوكوشيما مجتمعتين" إذا استمرت في مهاجمة محطات الطاقة النووية الأوكرانية.