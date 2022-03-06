فك النجم الجزائري رياض محرز العقدة التي لازمته في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين رائعين ليشارك في قيادة فريقه مانشستر سيتي للفوز بالديربي أمام الجار العتيد 4-1، اليوم الأحد، بالمرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل نجم خط الوسط البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفين، وصنع هدفا ليقود سيتي إلى الفوز الثمين في ديربي مانشستر. كما أحرز محرز اليوم أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد، علما بأنه خاض اليوم المباراة رقم 12 له في مواجهة الشياطين الحمر بالدوري.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما دي بروين في الدقيقتين الخامسة و28، مقابل هدف سجله جادون سانشو في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف محرز الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 68 ليتخلص من العقم التهديفي الذي لازمه في 11 مباراة سابقة أمام هذا الفريق، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع للفريق بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقطع مانشستر سيتي خطوة جديدة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه، رافعا رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام ليفربول الذي خاض مباراة واحدة أقل من المتصدر.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر 9 مباريات خاضها بالمسابقة، وهي الهزيمة الثانية له أمام جاره سيتي بدوري هذا الموسم حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" معقل يونايتد بنتيجة 2-صفر.

وكانت المباراة اليوم استعدادا جيدا للسيتي قبل مباراته المرتقبة أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.