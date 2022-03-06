كرة قدم

محرز يفك "العقدة" أمام مانشستر يونايتد وسيتي يحسم الديربي برباعية

Premier League - Manchester City v Manchester United Soccer Football - Premier League - Manchester City v Manchester United - Etihad Stadium, Manchester, Britain - March 6, 2022 Manchester City's Riyad Mahrez celebrates scoring their third goal REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
رياض محرز رفع رصيده إلى 10 أهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم (رويترز)
6/3/2022-|آخر تحديث: 6/3/202210:00 PM (مكة المكرمة)

فك النجم الجزائري رياض محرز العقدة التي لازمته في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين رائعين ليشارك في قيادة فريقه مانشستر سيتي للفوز بالديربي أمام الجار العتيد 4-1، اليوم الأحد، بالمرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل نجم خط الوسط البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفين، وصنع هدفا ليقود سيتي إلى الفوز الثمين في ديربي مانشستر. كما أحرز محرز اليوم أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد، علما بأنه خاض اليوم المباراة رقم 12 له في مواجهة الشياطين الحمر بالدوري.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما دي بروين في الدقيقتين الخامسة و28، مقابل هدف سجله جادون سانشو في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف محرز الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 68 ليتخلص من العقم التهديفي الذي لازمه في 11 مباراة سابقة أمام هذا الفريق، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع للفريق بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقطع مانشستر سيتي خطوة جديدة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه، رافعا رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام ليفربول الذي خاض مباراة واحدة أقل من المتصدر.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر 9 مباريات خاضها بالمسابقة، وهي الهزيمة الثانية له أمام جاره سيتي بدوري هذا الموسم حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" معقل يونايتد بنتيجة 2-صفر.

وكانت المباراة اليوم استعدادا جيدا للسيتي قبل مباراته المرتقبة أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالات