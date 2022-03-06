شكل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة الديربي بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد مفاجأة كبيرة لعشاق الشياطين الحمر.

وخرج رونالدو من قائمة الـ21 لاعبا من مانشستر يونايتد معني بالمشاركة في مباراة السيتي، إلى جانب المدافعين رافايل فاران ولوك شو، والمهاجم إدينسون كافاني.

ومع تسرب الخبر قبل انطلاق المباراة بساعات، تداولت مواقع إشاعة عن خلاف بين رونالدو والمدرب الألماني رالف رانغنيك تسبب في قرار إبعاد البرتغالي عن المباراة.

ووفقا لتلك التقارير، فإن رانغنيك أخبر رونالدو بأنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية وسيبدأ المباراة من مقاعد البدلاء بسبب خيارات تكتيكية، غير أن اللاعب السابق لريال مدريد رفض ذلك.

وقبل انطلاق المباراة، حاول المدرب الألماني إنهاء الجدل مبكرا بتقديم مبرر آخر لغياب رونالدو، وقال في تصريحات تلفزيونية إن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى الحوض منذ الجمعة الماضي ولم يتعاف بشكل كامل، ولذلك فهو غير جاهز لخوض المباراة.

وأوضح رانغنيك أن فاران ولوك شو يغيبان بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، بينما يعاني المهاجم كافاني من إصابة حرمته من الوجود مع الفريق.

وسجل رونالدو 15 هدفا في 31 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم.