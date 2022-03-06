علق أرتيم دزيوبا قائد منتخب روسيا لكرة القدم على الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا، وردّ على الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب فريق ويستهام الإنجليزي، الذي طالبه بالتحدث عن الحرب وقتل النساء والأطفال.

وجاء رد قائد روسيا في تعليق طويل عبر حسابه على إنستغرام، قال فيه "حتى وقت قريب، لم أكن أرغب في التحدث عن الأحداث في أوكرانيا. ليس لأنني خائف، ولكن لأنني لست خبيرا في السياسة، لكن مثل أي شخص آخر، لدي رأيي الخاص. وبما أنني أصبحت منخرطا في الموضوع، فسأتحدث عنه".

وأضاف دزيوبا "الحرب مخيفة. لكني أشعر بالصدمة من العدوان البشري والكراهية التي تكتسب كل يوم أبعادا متجاوزة. أنا ضد التمييز على أساس الجنسية، ولا أخجل من أنني روسي. أنا فخور لكوني روسيًّا. ولا أفهم لماذا يجب أن يعاني الرياضيون الآن".

وتابع "أنا ضد الحرب، وضد المعايير المزدوجة. لماذا يصرخ الجميع دائمًا بإبعاد الرياضة عن السياسة، ولكن في أول فرصة، عندما يتعلق الأمر بروسيا، يتم نسيان هذا المبدأ تمامًا؟".

ويبدو أن تعليق دزيوبا، جاء ردا على اللاعب الأوكراني أندري يارمولينكو نجم فريق ويستهام الإنجليزي الذي بث مقطع فيديو على وسائل التواصل، حث فيه اللاعبين الروس على التعليق على الحرب وقتل أبناء شعبه من النساء والأطفال.

حيث قال ردا عليه فيما وصفه بـ"الملاحظة": "إلى الزملاء الذين يجلسون في القصور بإنجلترا، ويقولون أشياء سيئة (عن روسيا)، هذا لا يمكن أن يسيء إلينا، نحن نفهم كل شيء! السلام والخير للجميع!".

وأضاف دزيوبا "في المواقف العصيبة، يظهر جوهر الناس، هؤلاء الذين انضموا للصف ويكتبون الشتائم والتهديدات، ستنتهي الحرب، لكن العلاقات الإنسانية ستبقى".