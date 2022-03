أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم اليوم الأحد تعليق منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الإياب بالبطولة المحلية، عقب أحداث عنف دامية شهدتها مباراة كويريتارو وأطلس بطل الموسم الماضي.

وتوقفت المباراة التي أقيمت على ملعب "لا كوريجيدورا" معقل نادي كويريتارو، عند الدقيقة 62، بينما كان أطلس متقدما بهدف دون رد، بعد أن قام جمهور أصحاب الأرض بشن هجوم على جمهور الضيوف، وامتد الشجار العنيف إلى أرض الملعب، مما جعل الحكام مع الفريقين يلجؤون سريعا إلى غرف الملابس.

وبدأ الشجار بتلاسن بين جمهوري الفريقين، سرعان ما توسع وعم المدرجات، بل انتقل لخارج الملعب أيضا من خلال كر وفر، وانتشر الجرحى في كل مكان وبعضهم كان كالجثة الهامدة كما تظهر مقاطع الفيديو.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل، تظهر تعرض بعض الناس للضرب بقضبان حديدية والركل العنيف المتكرر بالأرجل، وظهر آخرون على الأرض بلا حراك والدماء تسيل منهم.

وقالت خدمات الحماية المدنية في المكسيك إنّ شخصين أصيبا بجروح خطيرة من بين 22 جريحا خلال هذه الأحداث، نافية الشائعات التي تحدثت عن وفيات عدة.

لكن الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن الاشتباكات بين الجماهير أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل، وهو ما تدعمه مقاطع الفيديو الدامية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

#ATENCION porque esconden la verdad? Dicen no hay fallecidos y se por buena fuente que son más de 30 y aparte hay algunas imágenes que lo demuestran y siguen diciendo que no, hasta nuestro gobernador tapando las cifras #alfaro #AtlasFC #Queretaro #QueretaroAtlas pic.twitter.com/G7bNdK6NgN

وقالت رابطة الدوري المكسيكي على تويتر "العنف في ملعب لاكوريجيدورا في كويريتارو غير مقبول ومؤسف، سيتم فرض عقوبات استثنائية على المسؤولين عن غياب الأمن في الملعب".

وطالب نادي أطلس بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف، كما أدان نادي كويريتارو ما حدث بين الجماهير على ملعبه.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث على ترشح المكسيك لاستضافة مونديال 2026 حيث تشترك مع الولايات المتحدة وكندا بملف واحد.‎

Crazy. Some aftermath images of the Atlas vs Queretaro game today. @AtlasFC @LigaBBVAMX #atlasfc pic.twitter.com/BIo4rlcvQL

— YOU$EE (@ProdByYous) March 6, 2022