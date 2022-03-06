شاهد.. لقطة الموسم بطلها الدانماركي إريكسن لاعب برينتفورد

كاد النرويجي براندون ويليامز مدافع نوريتش سيتي أن يفقد أعصابه بعد التحام مع أحد لاعبي فريق برينتفورد حتى أدرك أن اللاعب المنافس هو الدانماركي كريستيان إريكسن.

ووقع اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاما في الالتحام مع النجم الدانماركي خلال مواجهة نوريتش وبرينتفورد اليوم السبت في البريميرليغ والتي انتهت بفوز الأخير 3-1.

نتيجة لذلك، سقط كلا اللاعبين على الأرض، لكن الالتحام جعل ويليامز غاضبا للغاية، وكان على وشك أن يقوم برد فعل غاضب، ولكن عندما أدرك أن اللاعب الذي ارتكب الخطأ عليه كان إريكسن، قرر معانقته بدلا من ذلك.

براندون ويليامس لاعب نوريتش كان على وشك التعارك مع منافس أسقطه قبل أن يعرف أنه أريكسن لاعب برينتفورد#الدوري_الإنكليزي #أريكسن pic.twitter.com/6cra8GJRV1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2022

The best video on the internet today. Brandon Williams realising it's Christian Eriksen pulling him down 😭 pic.twitter.com/L2yFu2V9ow — 𝕩coubar の (@xcoubar) March 5, 2022

يذكر أن إريكسن سقط مغشيا عليه في 12 يونيو/حزيران الماضي خلال مباراة بلاده وفنلندا في أمم أوروبا (يورو 2020) بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت تدخلا عاجلا من الفريق الطبي ونقله على جناح السرعة للمستشفى.

ونالت اللقطة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدها كثيرون مضحكة.

وغرد أحد الأشخاص "أدرك براندون ويليامز لاحقا أن إريكسن هو الذي دفعه قبل أن يعانقه.. هذا هي كرة القدم".

وقال آخر "كان براندون ويليامز على وشك أن يقوم برد فعل غاضب حتى أدرك أنه إريكسن!".

وبدأ إريكسن أول مباراة له مع فريق "النحل" اليوم السبت، واحتفل بهذه المناسبة بتمريرة حاسمة.

وكان هذا أول ظهور للدولي الدانماركي في التشكيلة الأساسية منذ تعرضه لسكتة قلبية في يورو 2020 قبل 266 يوما.