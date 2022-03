شاهد.. لقطة الموسم بطلها الدانماركي إريكسن لاعب برينتفورد

كاد النرويجي براندون ويليامز مدافع نوريتش سيتي أن يفقد أعصابه بعد التحام مع أحد لاعبي فريق برينتفورد حتى أدرك أن اللاعب المنافس هو الدانماركي كريستيان إريكسن.

ووقع اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاما في الالتحام مع النجم الدانماركي خلال مواجهة نوريتش وبرينتفورد اليوم السبت في البريميرليغ والتي انتهت بفوز الأخير 3-1.

نتيجة لذلك، سقط كلا اللاعبين على الأرض، لكن الالتحام جعل ويليامز غاضبا للغاية، وكان على وشك أن يقوم برد فعل غاضب، ولكن عندما أدرك أن اللاعب الذي ارتكب الخطأ عليه كان إريكسن، قرر معانقته بدلا من ذلك.

The best video on the internet today. Brandon Williams realising it's Christian Eriksen pulling him down 😭 pic.twitter.com/L2yFu2V9ow

