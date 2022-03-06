شاهد- خدعوك فقالوا: لا لخلط السياسة بالرياضة.. الشوالي ينتقد تعامل الغرب مع الأزمة الروسية الأوكرانية

اختار معلق قنوات "بي إن سبورت" عصام الشوالي توجيه رسالة خاصة قبل بداية مباراة مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي ظل التسابق نحو توجيه رسائل متعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية في مختلف الملاعب، انتقد الشوالي ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا مماثلة.

وقال المعلق التونسي "الميزان الأعرج يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون". في إشارة إلى مظاهر الدعم لأوكرانيا التي تشهدها أغلب المباريات الأوروبية في الفترة الحالية، في وقت كان فيه التعبير عن أي موقف سياسي في السابق مبررا لفرض عقوبات على صاحبه بسبب مبدأ "عدم خلط الرياضة بالسياسة" الذي كان شعارا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

الميزان الأعرج يسمح لمَ يشتهون ويمنع ما يكرهون.

عاشت القضية الفلسطينية

غالطوك فقالوا السياسة والرياضة منفصلتان.#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/4iEvbcNQXR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2022

ووجه الشوالي تحية لمشجعي سلتيك الأسكتلندي الذين اشتهروا بالتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفع أعلام فلسطين في أكثر من مناسبة.

وكان النجم السابق لكرة القدم المصرية ومحلل قنوات "بي إن سبورت" محمد أبو تريكة انتقد في وقت سابق ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا السياسية، بعد إعلان الفيفا تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في جميع المسابقات الرياضية بسبب الحرب في أوكرانيا.

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

وقال أبو تريكة -في تغريدة عبر تويتر- "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين".

وبدأت روسيا قبل أكثر من أسبوع حربا ضد أوكرانيا، وتسببت الأزمة في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى دول الجوار، وفرضت الاتحادات الرياضية عقوبات مختلفة على الاتحادات الرياضية الروسية، ومنعت الرياضيين الروس من المشاركة في مختلف المسابقات.