كرة قدم

تبديلات تشافي تمدد صحوة برشلونة في الدوري الإسباني

Elche CF v FC Barcelona - La Liga Santander ELCHE, SPAIN - MARCH 06: Memphis Depay of FC Barcelona celebrates after scoring his team's second goal during the LaLiga Santander match between Elche CF and FC Barcelona at Estadio Manuel Martinez Valero on March 06, 2022 in Elche, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
برشلونة حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني (غيتي)
6/3/2022-|آخر تحديث: 6/3/202209:27 PM (مكة المكرمة)

واصل برشلونة صحوته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 أمام عناد مضيفه إلتشي اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 للمسابقة.

وبادر إلتشي بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع فيديل شافيز في الدقيقة 44، لكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني بفضل تبديلات مدربه تشافي هيرنانديز، عقب تسجيل البديلين فيران توريس وممفيس ديباي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين 60 و84 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأنهى إلتشي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه خافيير باستوري في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد برشلونة الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس بمبارياته الست الأخيرة، إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته الـ12 في المسابقة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الـ14.

وباتت هذه هي المباراة الثامنة التي يتجنب خلالها برشلونة الخسارة في مختلف المسابقات، حيث ترجع خسارته الأخيرة إلى 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما انهزم 3-2 أمام أتلتيك بلباو في دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

المصدر : وكالات