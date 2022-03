واصل برشلونة صحوته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 أمام عناد مضيفه إلتشي اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 للمسابقة.

وبادر إلتشي بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع فيديل شافيز في الدقيقة 44، لكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني بفضل تبديلات مدربه تشافي هيرنانديز، عقب تسجيل البديلين فيران توريس وممفيس ديباي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين 60 و84 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأنهى إلتشي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه خافيير باستوري في الدقيقة 88.

