واصل برشلونة صحوته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 أمام عناد مضيفه إلتشي اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 للمسابقة.

وبادر إلتشي بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع فيديل شافيز في الدقيقة 44، لكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني بفضل تبديلات مدربه تشافي هيرنانديز، عقب تسجيل البديلين فيران توريس وممفيس ديباي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين 60 و84 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأنهى إلتشي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه خافيير باستوري في الدقيقة 88.

🧱 A key clearance from Diego Gonzalez to prevent Frenkie de Jong, as @Elchecf_en take the lead just before half-time. 📺 Watch LIVE on #LaLigaTV #ElcheBarça pic.twitter.com/K3jR1jpTzj — LaLigaTV (@LaLigaTV) March 6, 2022

وارتفع رصيد برشلونة الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس بمبارياته الست الأخيرة، إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته الـ12 في المسابقة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الـ14.

وباتت هذه هي المباراة الثامنة التي يتجنب خلالها برشلونة الخسارة في مختلف المسابقات، حيث ترجع خسارته الأخيرة إلى 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما انهزم 3-2 أمام أتلتيك بلباو في دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.