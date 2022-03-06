لم يقف النجم الفرنسي كريم بنزيمة عند حد كونه من أبرز الهدافين في كرة القدم، وسجل رقما مميزا في صناعة الأهداف وضعه بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني ألفيس.

ومرر بنزيمة كرة الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد في مباراته ضد ضيفه ريال سوسيداد، والتي انتهت بفوز الملكي 4-1.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم أن بنزيمة أصبح ثالث لاعب يصل إلى 100 تمريرة حاسمة في الليغا بالقرن الـ21 بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (192) والمدافع البرازيلي داني ألفيس (103).

3 – @realmadriden's Karim @Benzema 🇫🇷 has become the third player to reach 100 assists in @LaLigaEN in the 21st century, after Lionel Messi 🇦🇷 (192) and Daniel Alves 🇧🇷 (103). Centenary. pic.twitter.com/QB95p88IXr — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2022

ولم يكتف بنزيمة بالتمريرة الحاسمة لزميله لوكا مودريتش، بل سجل بعدها هدفين إلا أن حكم المباراة ألغاهما بداعي التسلل، قبل أن يوقع على هدفه الشخصي في اللقاء من علامة الجزاء، ليعزز صدارته لهدافي الليغا برصيد 20 هدفا.

واحتفى حساب الدوري الإسباني بالنجم الفرنسي وقائد ريال مدريد، واصفا إياه بـ"ملك الليغا" بعدما أصبح الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف هذا الموسم بتسجيله 20 هدفا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.