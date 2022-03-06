كرة قدم

الأفضل بصناعة الأهداف.. بنزيمة ينضم إلى ميسي وألفيس

Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga Santander
بنزيمة يحتفل بتسجيله في مرمى ريال سوسيداد (الأناضول)
6/3/2022

لم يقف النجم الفرنسي كريم بنزيمة عند حد كونه من أبرز الهدافين في كرة القدم، وسجل رقما مميزا في صناعة الأهداف وضعه بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني ألفيس.

ومرر بنزيمة كرة الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد في مباراته ضد ضيفه ريال سوسيداد، والتي انتهت بفوز الملكي 4-1.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم أن بنزيمة أصبح ثالث لاعب يصل إلى 100 تمريرة حاسمة في الليغا بالقرن الـ21 بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (192) والمدافع البرازيلي داني ألفيس (103).

ولم يكتف بنزيمة بالتمريرة الحاسمة لزميله لوكا مودريتش، بل سجل بعدها هدفين إلا أن حكم المباراة ألغاهما بداعي التسلل، قبل أن يوقع على هدفه الشخصي في اللقاء من علامة الجزاء، ليعزز صدارته لهدافي الليغا برصيد 20 هدفا.

واحتفى حساب الدوري الإسباني بالنجم الفرنسي وقائد ريال مدريد، واصفا إياه بـ"ملك الليغا" بعدما أصبح الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف هذا الموسم بتسجيله 20 هدفا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

 

المصدر : وكالة سند