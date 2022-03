لم يقف النجم الفرنسي كريم بنزيمة عند حد كونه من أبرز الهدافين في كرة القدم، وسجل رقما مميزا في صناعة الأهداف وضعه بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني ألفيس.

ومرر بنزيمة كرة الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد في مباراته ضد ضيفه ريال سوسيداد، والتي انتهت بفوز الملكي 4-1.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم أن بنزيمة أصبح ثالث لاعب يصل إلى 100 تمريرة حاسمة في الليغا بالقرن الـ21 بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (192) والمدافع البرازيلي داني ألفيس (103).

3 – @realmadriden's Karim @Benzema 🇫🇷 has become the third player to reach 100 assists in @LaLigaEN in the 21st century, after Lionel Messi 🇦🇷 (192) and Daniel Alves 🇧🇷 (103). Centenary. pic.twitter.com/QB95p88IXr

— OptaJose (@OptaJose) March 5, 2022