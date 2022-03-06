شارك كريستيان إريكسن، لاعب وسط برنتفورد، أساسيا في مباراة رسمية لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية؛ ليقود فريقه إلى انتصار مهم 3-1 على مضيفه نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وصنع اللاعب الدانماركي أول أهدافه مع ناديه الجديد بعدما احتاج إلى علاج أنقذ حياته على أرض الملعب في بطولة أوروبا 2020 عقب سقوطه مغشيا عليه أمام فنلندا في يونيو/حزيران من العام الماضي، وزُرع له جهاز خاص في قلبه.

ومن ركلة ركنية نفذها إريكسن حول إيفان توني أدخل الكرة في الشباك قبل أن يسجل هدفين آخرين من ركلتي جزاء.

إريكسن الذي شارك بديلا أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة برنتفورد السابقة لعب اللقاء كاملا.

وصرح لاعب توتنهام السابق، الذي فُسخ عقده مع إنتر ميلان، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لن أقول إنه فصل جديد، أود أن أقول إن حياتي مستمرة".

وأضاف "بالطبع مررت بانتكاسة، استغرق الأمر بضعة أشهر، ولكن بعد ذلك كان الأمر يتعلق بتوحيد أفراد عائلتي والعودة لممارسة الحياة بصورة طبيعية مرة أخرى".

وتابع إريكسن "وجودي هنا بعد 8 أو 9 أشهر شيء مذهل".

براندون ويليامس لاعب نوريتش كان على وشك التعارك مع منافس أسقطه قبل أن يعرف أنه أريكسن لاعب برينتفورد#الدوري_الإنكليزي #أريكسن pic.twitter.com/6cra8GJRV1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2022

وأشاد توماس فرانك مدرب برنتفورد بأداء مواطنه الدانماركي، ويقول إن هناك المزيد في الطريق.

وقال فرانك "من الجيد رؤيته يلعب 90 دقيقة. لقد كانت تمريرة ممتازة في الهدف الأول وكانت هناك بعض التمريرات الرائعة، لذا من دواعي سرورنا أن نرى ذلك".

وأضاف "ولكن يمكنك أن ترى أن هناك المزيد الذي سيأتي منه وهو بالطبع أمر إيجابي".

وخفف الانتصار مخاوف برنتفورد من الهبوط على الرغم من أنه ما زال في خطر في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض عدد مباريات أكثر من جميع الفرق الموجودة خلفه.

لكن نوريتش متذيل الترتيب معرض لخطر الهبوط، ويملك 17 نقطة مع 11 مباراة متبقية.

وأصيب المدرب دين سميث بخيبة أمل بسبب واحدة من ركلتي جزاء برنتفورد وشعر بأن فريقه، الذي ألغى له حكم الفيديو المساعد هدفا، كان يجب أن يحصل أيضا على ركلة جزاء.

وقال سميث "أنا محبط حقا من أداء الحكم، كرة القدم تتعلق بلحظات معينة في المباريات. كنت سعيدا حقا بهذا الشوط الأول، فقد كنا الفريق الأفضل".

وتابع "في 3 لحظات أصبحنا متأخرين 3-صفر، ولا يمكنك فهم السبب.. لم أشعر بأننا نستحق الخسارة. مع الأسف شعرت بأن الأمور مدبرة لتكون ضدنا اليوم".