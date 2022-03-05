ليفربول يشدد الخناق على مانشستر سيتي في صدارة البريميرليغ

واصل فريق ليفربول مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه "وست هام" بهدف نظيف اليوم السبت في الجولة الـ28 من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ27.

هدف ليفربول الاول وفرحة الجماهير

ماني ⚽️

ارنولد 🅰️ 😍😍 الريدز في طريقهم للثلاث نقاط 😁#ليفربول_ويستهام pic.twitter.com/lnduR1kJcS — ناصر الحسيني (@Nasr_alhussaini) March 5, 2022

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، في المقابل توقف رصيد "ويست هام" عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت الجولة نفسها أيضا فوز تشلسي على بيرنلي برباعية نظيفة وليستر سيتي على ليدز يونايتد بهدف نظيف، وأستون فيلا على ساوثهامبتون برباعية نظيفة، ونيوكاسل على برايتون 2-1، وبرينتفورد على نوريتش 3-1، وكريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفين دون رد.