لماذا لم يعد زينتشينكو ظهير مانشستر سيتي إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا؟

أوضح الأوكراني ألكسندر زينتشينكو ظهير مانشستر سيتي، في مقابلة غلبت عليها العواطف الإنسانية، أنه لولا ابنته لكان عاد إلى موطنه أوكرانيا من أجل القتال.

وتحدث قائد المنتخب -الذي لديه عائلة وأصدقاء في البلد الذي يتعرض للحرب من قبل موسكو- عن فخره بكيفية رفض أوكرانيا الاستسلام لروسيا.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "سأكون صادقا، لولا ابنتي وعائلتي، لكنت هناك".

وتابع "أنا فخور جدا بكوني أوكرانيا وسأظل إلى الأبد لبقية حياتي.. شاهد الناس، كيف يقاتلون من أجل حياتهم.. أعرف شعبي وعقليته.. إنهم يفضلون الموت وسيموتون، لكنهم لن يستسلموا".

ومضى زينتشينكو يقول إن مهمته تسليط الضوء على الأحداث في بلاده، ونشرها إلى بقية العالم.

وأوضح "تحدثت مع العديد من الأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا وقالوا إن الطريقة التي يعرضها لنا التلفزيون الروسي سخيفة.. مهمتي أن أظهر لبقية العالم ما يحدث هذه اللحظة".

إلى البريطانيين.. شكرا

وأعرب النجم البالغ 25 عامًا عن امتنانه للدعم الذي تلقاه وبلاده من الجمهور البريطاني. وقال "أنا ممتن جدًا لكل هؤلاء على الدعم الذي أحصل عليه هنا.. لم أدرك أنه سيكون على هذا النحو وبهذه الطريقة. لذلك أود أن أقول لهم جميعًا شكرًا جزيلاً. أنا أقدر ذلك".

وختم بأنه تلقى رسائل كثيرة من أوكرانيا "يسألونني فيها عن مقاطع الدعم (من المملكة المتحدة).. الناس يشاهدون التلفزيون، ولا يزالوا يتابعون مباريات الكرة ويمكنهم رؤية كل هذه الأشياء وأعتقد أنها تساعدهم كثيرا.. الذين يدعمون أوكرانيا، يحاولون دفعهم والقول لهم: لا تستسلموا.. وأنا أعلم أن شعبي لن يفعل ذلك".