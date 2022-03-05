كلمات محمد صلاح تسعد نادي المقاولون العرب

احتفى نادي "المقاولون العرب" المصري بحديث النجم العالمي محمد صلاح، عن ذكرياته وأيامه الأولى التي قضاها في الفريق قبل رحلة الاحتراف خارج البلاد.

وشارك الحساب الرسمي للنادي، على موقع فيسبوك، مقطع فيديو من حديث صلاح لقناة "دي إم سي" (DMC) المصرية، أمس الجمعة، تكلم فيه عن ذكرياته وبعض المواقف الطريفة أو التي عانى منها خصوصا بداياته مع ناديه السابق.

وعلّق المقاولون على الفيديو بالقول عن لاعبه السابق "العالمي محمد صلاح يحكى ذكرياته في نادي المقاولون العرب ويشيد بقطاع الناشئين".

وكان نجم ليفربول الإنجليزي قد أشاد، خلال حديثه، بقطاع الناشئين في النادي، قائلا "المقاولون على مدار تاريخه من أفضل الأندية التي تخرج الناشئين في مصر، وعندما ذهبت إليه كنت سعيدا جدا".

وتطرق "أبو مكة" خلال حديثه لأجمل اللحظات التي مر بها حين كان مع المقاولون، والأحلام التي تمنى أن تتحقق على أرض الواقع، وتجسدت لاحقا.

وبدأ صلاح مسيرته في صفوف ناشئي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا حيث كانت بدايته في بازل السويسري، ثم تشلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، إلى أن استقر به الحال في ناديه الحالي ليفربول.