رجل أعمال تركي يدخل سباق شراء نادي تشلسي

أصبح الملياردير التركي محسن بيرق أحدث المتقدمين بعروض لشراء نادي تشلسي الإنجليزي، في عملية توقعت تقارير أن تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وعرض الروسي رومان أبراموفيتش نادي تشلسي للبيع مساء الأربعاء الماضي، في خطوة جاءت بعد تزايد الضغوط عليه بسبب ارتباطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقود حاليا هجوما روسيا على أوكرانيا.

وكشف بيرق المدير العام لمجموعة "إيه بي" القابضة المتخصصة في البناء والطاقة والتكنولوجيا، أنه تقدم بعرض لشراء النادي، وقال "يمكن لنا التأكيد بشكل قاطع تقديمنا عرضا لشراء تشلسي".

وأضاف الملياردير الذي تقدر قيمة مجموعته بنحو 10 مليارات يورو لصحيفة "يني شفق" (yenisafak) التركية، "نحن بصدد التفاوض بشأن شروط شراء تشلسي مع محامي أبراموفيتش (…) لقد قدمنا ​​عرضا، واثق من أن المحادثات ستؤدي إلى اتفاق، سنرفع العلم التركي قريبا في لندن (…) نتوقع التوقيع قريبا".

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich’e teklif verdi. Bayrak: "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra’da dalgalandıracağız."https://t.co/Fu6maCA53T — Yeni Şafak (@yenisafak) March 4, 2022

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن تحالفا استثماريا يقوده الأميركي تود بولي وقطب الأعمال السويسري هانزيورغ فيس يتفاوض أيضا من أجل شراء نادي تشلسي.

واشترى قطب المعادن أبراموفيتش النادي اللندني في عام 2013 مقابل نحو 186 مليون دولار، وتوقعت تقارير صحفية أن تصل صفقة البيع إلى نحو 4 مليارات دولار.

وقال أبراموفيتش إنه لن يطلب سداد قروض قدمها للنادي، ذكرت تقارير أن قيمتها تبلغ نحو ملياري دولار، وطلب من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع العائدات الصافية من عملية البيع.