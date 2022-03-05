اعترف النجم التونسي حنبعل المجبري بشعوره الغريب حين يلعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في التدريبات، قائلا إنه يعيش تجربة مثيرة مع منتخب تونس.

وتحدث المجبري -في حوار مع مجلة "أونز مونديال" (Onze Mondial) الفرنسية- عن تجربته في مانشستر يونايتد، وقال "في يونايتد، لا يفكر الناس كما يفكرون في فرنسا. الأمر بسيط هنا: إما أنك جيد في الملعب أو تجد نفسك بالخارج. إنهم لا ينظرون إلى من أين أتيت ومن أنت. ببساطة أنت مطالب بالعمل فقط، هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح".

وأشار إلى أنه يحظى بالتعامل يوميا مع رونالدو الإنسان "الأكثر حرصا على العمل في عالم كرة القدم" وأضاف "أنا أتعلم طوال الوقت. أشاهد كل ما يفعله. ألقي نظرة على الشراب الذي يتناوله. عندما تراه يوميا، تدرك أنه لا يوجد شيء لديه أهم من العمل. هو مهتم بكل ما هو مفيد للجسم. ذات يوم كان الجو مشمسا. راقبته ورأيت أنه أخذ حمام شمس بلا قميص. فقلت له لماذا تفعل هذا؟ أجابني: هذا جيد، أحصل على فيتامينات. منذ ذلك اليوم، أحرص دائما على تكرار ذلك. أهتم أيضا بمراقبة أطباقه أثناء وجبات الطعام، وأحاول الحصول على نفس الشيء على أطباقي".

وقال اللاعب التونسي، البالغ 19 عاما، إن رونالدو حريص على التجاوب مع طلبات زملائه الشباب في الفريق ويشاركهم النصائح والتوجيهات بناء على خبرته الكبيرة، واعترف أن رونالدو يبقى نجما فوق العادة ولذلك توجد صعوبة في فتح حديث معه، وقال "إنه في النهاية رونالدو، أشعر بالخوف ولا أعرف حتى كيف أتحدث إليه".

من جانب آخر، تحدث المجبري عن اختيار اللعب مع المنتخب، وقال "لقد فاجأ هذا الخيار الكثير من الناس، لكنه اختيار القلب، ولا يمكن مناقشته. خلال كأس العرب رأيت أن وراءنا شعبا كاملا. أنا سعيد جدا لاتخاذ هذا الاختيار. عندما لعبت، أصبت بقشعريرة وأثناء عزف النشيد الوطني كدت أبكي. الأمر مثير للإعجاب عندما تسمع الجميع يرددون النشيد الوطني. عندما تختبر كل هذه المشاعر، يكون أمامك خيار واحد فقط: أن تقدم كل شيء في الملعب".

ولم يشارك مجبري بعد في أي مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، وكان ضمن قائمة المنتخب التي وصلت إلى نهائي كأس العرب، كما شارك مع "نسور قرطاج" في كأس أمم أفريقيا التي جرت مؤخرا بالكاميرون.