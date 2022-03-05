جماهير هتفت باسم الروسي أبراموفيتش.. هكذا أُفسدت وقفة التضامن مع أوكرانيا في مواجهة تشلسي وبيرنلي

هتف مشجعون لتشلسي باسم الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، خلال وقفة تضامنية وداعمة لشعب أوكرانيا نفذها لاعبو "البلوز" ومضيفهم بيرنلي اليوم السبت قبل انطلاق المباراة التي جمعت الطرفين في البريميرليغ وانتهت بفوز الفريق اللندني برباعية نظيفة.

وأفسد التصفيق وقفة التضامن مع أوكرانيا قبل دقيقة من انطلاق المباراة على ملعب "تورف مور" من قبل الجماهير الزائرة التي هتفت باسم صاحب النادي.

يأتي ذلك في نهاية أسبوع صاخب أعلن فيه أبراموفيتش أنه يتطلع لبيع البلوز بعد 19 عاما من الملكية.

وتنحى أبراموفيتش عن مهامه بصفته مالكا بعد أن أدت حرب بلاده على أوكرانيا إلى تسليط الضوء على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واشترى قطب المعادن أبراموفيتش النادي اللندني في عام 2013 مقابل نحو 186 مليون دولار، وتوقعت تقارير صحفية أن تصل صفقة البيع إلى نحو 4 مليارات دولار.

وقال أبراموفيتش إنه لن يطلب سداد قروض قدمها للنادي، وذكرت تقارير أن قيمتها تبلغ نحو ملياري دولار، وطلب من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع العائدات الصافية من عملية البيع.

وأوضح كيث هاريس مستشار الاستحواذ على الشركات لبرنامج "توداي" على "راديو 4" في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أنه "في جميع الاحتمالات لن يكون هناك 20 أو 30 شخصا يصطفون في طابور لشراء النادي".

وتابع أن "الأمر يشبه شراء منزل باهظ الثمن، فإنه سوف يجذب عددا محدودا من المشترين. إنه وحش نادر يمتلك 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) في جيبه".

وقال هاريس إنه يتوقع اكتمال عملية البيع قبل بداية الموسم المقبل.

وأضاف "أحد الأسئلة التي يتم طرحها في كواليس عالم الساحرة المستديرة: ‬من برأيك سيمتلك تشلسي في بداية الموسم المقبل؟" وأجاب عن سؤاله قائلا "أعتقد أنه إذا سئل 10 أشخاص، فربما يقول 8 منهم رومان أبراموفيتش".

وتابع "أنا لست واحدا من الـ8. أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق. لكن إذا تم ذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، فسيكون ذلك بأسرع ما يمكن".

وأمس الجمعة، قال متحدث باسم شركة "إنيوس" (INEOS) للكيميائيات إن التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس إدارتها الملياردير البريطاني جيم راتكليف مهتم بشراء تشلسي لا أساس لها.