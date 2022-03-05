تعثر طريق بايرن ميونخ نحو لقب البوندسليغا

أهدر فريق بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين في مساعيه للتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد تعادله مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1 اليوم السبت في المرحلة الـ25.

وفي باقي المباريات اكتسح انتراخت فرانكفورت مضيفه هيرتا برلين 4-1، وفاز بوخوم على ضيفه غروتر فورت 2-1، وفولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين بهدف نظيف، وتعادل لايبزيغ مع فرايبورغ 1-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم المدافع نيكلاس زوله بهدف للنادي البافاري (في الدقيقة 17).

ولكن ليفركوزن أدرك التعادل بهدف عكسي بعد ضربة حرة حولها توماس مولر لاعب بايرن بالخطأ إلى داخل شباك الحارس سفين أولريتش (في الدقيقة 36).

وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة من 25 مباراة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 24 مباراة، ويحل ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.