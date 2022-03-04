كيف ستكون عودة راموس إلى البرنابيو معقل ريال مدريد؟

عاد باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، للتدريبات لكن سيرجيو راموس لم يتمكن من العمل مع بقية زملائه، على الرغم من وصوله مبكرا للحصة التدريبية. وكانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة على قلب الدفاع الإسباني، حيث يعمل على التعافي من إصابة أخرى.

ويغيب راموس عن مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس غدا السبت، وهي المباراة السابعة على التوالي التي يغيب عنها، ومن الواضح أنه لن يبدأ في مواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة أن يجلس على مقاعد البدلاء عندما يعود إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسواء تعافى في الوقت المناسب أم لا، لا يزال بإمكان راموس السفر إلى العاصمة الإسبانية حيث سيسهم بخبرته في المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ومعرفته الوثيقة بريال مدريد.

وعن وضعية راموس قال الإيطالي ماوريسيو بوتشتينيو إنه "ليس جزءا من الفريق حاليا، لكن من الواضح أن لاعبا مثل سيرجيو (راموس) يمكنه أن يجلب الخبرة لهذا النوع من مباريات أبطال أوروبا، بينما كان قائدًا لريال مدريد ولعب هناك لمدة 17 عاما، لذلك يمكنه أيضًا تقديم نصائح جيدة له".

وتابع أنه "سيكون من الجيد له أن يكون هناك، سواء سيلعب أم لا.. الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين الآخرين الذين قد يتعرضون للإصابة أو الإيقاف.. ستكون هذه لحظة لنكون جميعا معا وأن نسهم بأي طريقة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية".

كيف ستكون عودة راموس إلى البرنابيو؟

يبدو أن راموس سيكون في البرنابيو بطريقة أو بأخرى. وسيكون من اللافت أن نرى كيف تستقبله جماهير ريال مدريد.

ولم تكن هناك فرصة لراموس أن يودع جماهير الملكي الذين كان يحبهم، ومن المرجح أن يهتف المشجعون لراموس بالطريقة التي يستحقها، حتى في مثل هذه الليلة الأوروبية المهمة.

ويريد راموس أن تكون مغامرته مع سان جيرمان ناجحة ويعمل بجد ليكون جاهزا للعمل الأربعاء المقبل.

وكان يرغب في العودة أخيرا إلى ملعب برنابيو، والذي لم يستطع اللعب عليه خلال العام والنصف الأخير بقميص "الميرينغي".