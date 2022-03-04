فيروس كورونا يعود للتفشي في البوندسليغا

تأجلت مباراة ماينز مع بوروسيا دورتموند التي كان من المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بسبب انتشار فيروس كورونا في معسكر ماينز.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني أنها وافقت على طلب من ماينز بتأجيل المباراة لتقام في 16 أبريل/نيسان الجاري.

وهذه أول مباراة في البوندسليغا يتغير موعدها بسبب الجائحة.

وأعلن ماينز عن عدة إصابات بين صفوفه أمس الخميس، وذكر اليوم الجمعة أن هناك 19 حالة مصابة بالفيروس من بينهم 13 لاعبا، وبينهم حراس المرمى الثلاثة، والمدرب بو سفينسون.

وذكر ماينز أن الجميع كان قد حصل على اللقاح بشكل كامل، وموجودين في العزل حاليا.

وقال كريستيان هايدل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، إنهم طلبوا التأجيل، لأن "لدينا حاليا 14 لاعبا متاحا، ولكن لا يوجد حارس مرمى لديه رخصة اللعب في البوندسليغا".

وقال هايدل "من الصعب بعض الشيء أن تلعب مباراة في البوندسليغا بهذا الفريق". وذكرت الرابطة -في بيان مقتضب- "لا يتوافر العدد اللازم من اللاعبين".

وبموجب قواعد فيروس كورونا، يمكن للفرق أن تقدم طلب تأجيل إذا كانوا يملكون أقل من 16 لاعبا، من بينهم 9 لاعبين من أعضاء الفريق الأول وحارس مرمى. ومع ذلك فإن اللاعبين المتاحين يشملون هؤلاء المصابين أو الموقوفين.