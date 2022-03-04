صلاح: حزنت بسبب الكرة الذهبية ونجحت في تغيير قناعات الكثير من المصريين

لم يخفِ النجم المصري محمد صلاح حزنه بسبب ما حدث له في جائزة الكرة الذهبية لأفضل اللاعبين في العالم، لكنه اعتبر أن دعم الجماهير له ورأيهم به بعد الجائزة كانا الأهم بالنسبة له.

وأشار صلاح -في تصريحات لقناة "دي إم سي" (DMC) المصرية أذيعت أمس الخميس- إلى إن وجود اسمه في المركز السابع بقائمة جائزة الكرة الذهبية تسبب في حزنه، وقال "لم يتوقع أحد ألا أحصل على الجائزة، ولكن يكفيني شعور الجميع بذلك".

وأضاف "لا أميل إلى نظرية المؤامرة ولا أشعر بأن أحدا ضدي، كما أنني ربما لا أعرف على أي أساس تتم الاختيارات".

وأوضح نجم نادي ليفربول أنه نجح في شيء مهم، وهو تغيير قناعات الكثير من المصريين بشأن إمكانية تحقيق إنجازات واسعة في عالم الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

وتابع "واجهت صعوبات كبيرة في رحلتي الاحترافية، بدءا من سويسرا، ولكني جلست مع نفسي وتحديت كافة الأمور، وتعهدت بأنني لن أعود، وأسعى لتحقيق حلمي".

وقال صلاح إنه يكون سعيدا للغاية بالمشاركة مع منتخب بلاده في كل المباريات، وشرف له ارتداء قميص الفراعنة.

وأضاف "أهم مباراة لي كانت أمام الكونغو، والتي حققنا الفوز بها وتأهلنا لمونديال العالم 2018، وكانت سببا في إسعاد الملايين من الشعب المصري".