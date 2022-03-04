تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيحلّ تشلسي ضيفا على ميدلسبره في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليتقابل بطل أوروبا مع منافسه المنتمي للدرجة الثانية الذي تغلب على مانشستر يونايتد وتوتنهام ليبلغ هذا الدور.

وسيتقابل ليفربول خارج ملعبه مع الفائز من مواجهة الدور الخامس يوم الاثنين بين نوتنغهام فورست وهدرسفيلد تاون، حيث يسعى لإضافة لقب كأس الاتحاد إلى لقب كأس الرابطة الذي فاز به يوم الأحد الماضي.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه مانشستر سيتي، وسيحل الفائز من مباراة يوم الخميس بين إيفرتون وبورهام وود المنتمي للدرجة الخامسة ضيفا على كريستال بالاس.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي بين 18 و21 مارس/آذار.

وفيما يأتي قرعة دور الثمانية:

كريستال بالاس أمام إيفرتون أو بورهام وود.

نوتنغهام فورست أو هدرسفيلد تاون أمام ليفربول.

ميدلسبره أمام تشلسي.

ساوثامبتون أمام مانشستر سيتي.