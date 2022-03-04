بيع تشلسي قد يكتمل بداية الموسم المقبل.. من سيظفر بصفقة الـ4 مليارات دولار؟

لن يكون لدى تشلسي طابور من المشترين خارج ملعب ستامفورد بريدج، وفقا لأحد المستشارين الذين ساعدوا رومان أبراموفيتش في شراء النادي عام 2003.

وأعلن أبراموفيتش -أول أمس الأربعاء- أنه سيطرح النادي الواقع غربي لندن للبيع بعد 19 عاما مليئة بالألقاب في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال مستشار الاستحواذ على الشركات، كيث هاريس، لبرنامج "توداي" على "راديو 4" في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "في جميع الاحتمالات لن يكون هناك 20 أو 30 شخصا يصطفون في طابور لشراء النادي".

وتابع أن "الأمر يشبه شراء منزل باهظ الثمن، فإنه سوف يجذب عددا محدودا من المشترين. إنه وحش نادر يمتلك 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) في جيبه".

واشترى قطب المعادن أبراموفيتش النادي اللندني مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (185.93 مليون دولار)، ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إنه يتوقع أن يجني 3 مليارات جنيه إسترليني من بيع النادي.

وقال رجل الأعمال الروسي إنه لن يطلب سداد قروض قدمها للنادي، التي ذكرت تقارير أن قيمتها تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، ولن يتم الإسراع في عملية البيع.

وطلب أبراموفيتش من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع العائدات الصافية من عملية البيع.

وقال هاريس إنه يتوقع اكتمال عملية البيع قبل بداية الموسم المقبل.

وأضاف "أحد الأسئلة التي يتم طرحها في كواليس عالم الساحرة المستديرة: ‬من برأيك سيمتلك تشلسي في بداية الموسم المقبل؟" وأجاب عن سؤاله قائلا: "أعتقد أنه إذا سئل 10 أشخاص، فربما يقول 8 منهم رومان أبراموفيتش".

وتابع "أنا لست واحدا من الـ8. أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق. لكن إذا تم ذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، فسيكون ذلك بأسرع ما يمكن".

وأمس الخميس، قال متحدث باسم شركة "إنيوس للكيماويات" إن التقارير -التي تفيد بأن رئيس مجلس إدارتها الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، مهتم بشراء تشلسي- لا أساس لها.