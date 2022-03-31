منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك يلحقان بركب المتأهلين لمونديال قطر 2022

لحق المنتخبان المكسيكي والأميركي بركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر إثر فوز الأول على نظيره السلفادوري بهدفين دون رد، وهزيمة الثاني أمام مضيفه الكوستاريكي بالنتيجة نفسها أمس الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينتش) في الجولة الأخيرة من مباريات الدور النهائي في تصفيات اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للمونديال.

وشهدت الجولة نفسها أيضا فوز جامايكا على هندوراس 2-1، وبنما على كندا بهدف نظيف.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكندي الذي تأهل رسميا للمونديال قبل مباريات هذه الجولة، كما تجمّد رصيد المنتخب الأميركي عند 25 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الكوستاريكي، الذي كان بحاجة إلى فوز عريض في هذه المباراة ليتأهل على حساب المنتخب الأميركي.

وبهذا، رافق المنتخب الأميركي نظيريه الكندي والمكسيكي إلى المونديال، في حين يخوض المنتخب الكوستاريكي الملحق العالمي في مواجهة المنتخب النيوزيلندي الفائز بتصفيات اتحاد أوقيانوسيا.

وكانت المنافسة على التأهل للنهائيات والملحق العالمي انحصرت بين منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا قبل هذه الجولة، في حين خرجت منتخبات بنما وجامايكا والسلفادور وهندوراس من دائرة المنافسة قبل هذه الجولة.

وتوج المنتخب المكسيكي مسيرته الناجحة في التصفيات بالفوز على نظيره السلفادوري بهدفين نظيفين سجلهما كارلوس أنتونا (17) وراؤول غيمينيز (43 من ضربة جزاء) ليتجمد رصيد السلفادور عند 10 نقاط في المركز السابع قبل الأخير.

وكان المنتخب المكسيكي بحاجة إلى نقطة التعادل فقط في المباراة لضمان التأهل المباشر للمونديال، بغض النظر عن نتيجة مباراة المنتخبين الكوستاريكي والأميركي.

ويخوض المنتخب المكسيكي النهائيات للنسخة الثامنة على التوالي، إذ لم يغب عن النهائيات منذ نسخة 1994 بالولايات المتحدة، كما ستكون هذه المشاركة هي الـ17 له في النهائيات.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المكسيكي في مشاركاته السابقة بالمونديال خلال نسختي 1970 و1986 اللتين استضافتهما بلاده، إذ وصل فيهما إلى دور الثمانية.

وانتزع المنتخب الأميركي بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى المونديال، رغم الهزيمة أمام مضيفه الكوستاريكي بهدفين سجلهما خوان بابلو فارغاس (51) وأنتوني كونتريراس (59).

ويعود المنتخب الأميركي للظهور في البطولة بعد غيابه عن النسخة الماضية التي استضافتها روسيا في 2018.

ويخوض المنتخب الأميركي النهائيات للمرة الـ11، علما بأن أفضل نتيجة للفريق في مشاركاته السابقة كانت في النسخة الأولى عام 1930 عندما أحرز المركز الثالث في البطولة.

وحجز المنتخبان المكسيكي والأميركي بهذا المقعدين رقم 28 و29 في المونديال القطري قبل إجراء قرعة النهائيات غدا الجمعة في الدوحة.