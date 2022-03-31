انطلقت، أول أمس، بطولة سواسية لكرة القدم لذوي الهمم، والتي تعد الدورة الكروية الأولى من نوعها في الشمال السوري (المحرر).

وشاركت المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية ودعم الإنسان، متابعيها بعدد من الصور والمقاطع التي توثق مشاركة عشرات السوريين من ذوي الهمم في النشاط الرياضي.

وأرفقت المؤسسة مقطع فيديو، بتعليقٍ جاء فيه "على ضفاف الألم ستنبت زهور التحدّي وتنثر رائحة السعادة. اليوم الثاني من دورة سواسية الكروية لذوي الهمم".

وتعدّ المباراة غير اعتيادية، ولاسيّما أنّ اللاعبين بلا أقدام، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية مباراة كرة قدم لمبتوري الأقدام.

وبحسب الفيديو المتداول، فإنه ومع انطلاق المباراة، انتشر اللاعبون على أرض الملعب الأخضر، محاولين الاستحواذ بكل رشاقة على الكرة واللعب بروح رياضية.

يذكر أنّ المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية، هي منظمة مجتمع مدني تهتم بتنمية المجتمعات وتقديم الدعم في المجالات الإغاثية والطبية والتنموية والتعليمية، ومقرها تركيا.