شاهد- قال "التحكيم فاضح".. الاتحاد الجزائري يطالب بإعادة مباراة الكاميرون

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم طعنا رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد ما وصفه بـ "التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت أول أمس الثلاثاء بملعب الشهيد مصطفى تشاكر" في البليدة.

وأكد -في بيان رسمي أصدره اليوم- أنه مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه، وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

وطالب الاتحاد الجزائري بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الكاميرون.

وكانت المباراة، التي تأهل فيها الكاميرون على حساب الجزائر إلى مونديال قطر 2022، شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مما دفع الاتحاد الجزائري للمطالبة بفتح التحقيق.

وأخفقت الجزائر في الصعود لنهائيات كأس العالم بعدما خسرت أمام ضيفتها الكاميرون 1-2 في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية، بعد أن فازت ذهابا 1-صفر، حيث استفادت الكاميرون بذلك من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

وكان الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الجزائري قال إن حلم المونديال ضاع قبل 10 ثوان من النهاية، وأن "الخضر" خسروا مباراتهم أمام الكاميرون بخلاف كل التوقعات.

وأضاف "كانت سهرة مؤلمة للمنتخب الوطني الذي لم يستحق مثل هذا المصير، بعد العروض الرائعة واللقب القاري عام 2019 والكثير من السعادة التي جلبها للشعب الجزائري بقيادة جمال بلماضي".

هذا وقد أعلن رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة استقالته رفقة أعضاء المكتب الفدرالي، جاء ذلك عقب إقصاء المنتخب من تصفيات كأس العالم وتحميل الجماهير جزءا كبيرا من المسؤولية للاتحاد بسبب ما تعتقد أنه "تراخ" في حماية الفريق من "الظلم التحكيمي".

ويتولي مكتب إداري مهمة تسيير شؤون الاتحاد حتى انعقاد جمعية عامة انتخابية الأيام المقبلة.

وقال عمارة في مؤتمر صحفي "إقصاء الخضر من التأهل لمونديال قطر كان بمثابة خيبة أمل كبيرة" مضيفا أنه يشهد لـ بلماضي بالعمل "الكبير" الذي قام به، وأنه متأكد من بقائه لإكمال مسيرته، لافتا إلى أنه توجه بطلب إليه "لمواصلة مهمته".

I can't believe my eyes.

Where's Bakary Gassama in all of that ?! Can't you just go and check !

What a bad arbitration, What a shame !. So done with that way of unfairness ! You've took all of the past 4 years work in a second#CAMALG#WorldCup#TeamDZ@LesVerts @FIFAWorldCup pic.twitter.com/7urBvTrH2z — Wissem_Senpai (@WissemAckerman) March 30, 2022

#الماتش_يتعاود

FIFA World Cup

We demand that the Algeria 🇩🇿-Cameroon🇨🇲 match be replayed due to arbitration errors against the Algerian national team, just as the match between Senegal🇸🇳 and South Africa🇿🇦 in 2017 was repeated due to arbitration errors. #Replay_Algeria_Cameroon pic.twitter.com/T6cmaNhOq2 — 𝐻σρҽ (@llSGKll) March 30, 2022

#Replay_Algeria_Cameroon

Where is the justice, CAF, FIFA!!

The match had to replay

The Algerians will never down 🇩🇿❤️#تحيا_الجزائر pic.twitter.com/1HQxviZoF8 — Mlle selma (@SelmaMlle) March 31, 2022