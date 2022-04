تحدث عن خطوات تالية.. الفيفا يفتح تحقيقا في مواجهة السنغال ومصر

يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) في الأحداث التي رافقت مواجهة السنغال ومصر في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وحجز المنتخب السنغالي لكرة القدم ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3-1 بركلات الترجيح أول أمس الثلاثاء.

وتقدم الاتحاد المصري للعبة بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) والفيفا قبل انطلاق مباراة الفريقين في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح الاتحاد أن "المنتخب المصري تعرض للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى".

وتعهد الفيفا بمراجعة تقارير المباراة، على أن يقرر لاحقا الخطوة التالية.

وأضاف أن "الهئيات التأديبية المختصة تقيم المعلومات ذات الصلة الواردة في تقارير المباراة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها".

وكان الاعتداء على محمد صلاح بعد هزيمة مصر أمام السنغال في دكار والاستخدام الكثيف لليزر من قبل مشجعي الفريق المضيف، أثار ضجة عبر منصات التواصل، وذهب البعض للمطالبة بإعادة المباراة على غرار ما حدث في مباراة "الطوبة" الشهيرة بين مصر وزيمبابوي.

