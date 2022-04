البرازيل تعود بعد غياب طويل لصدارة التصنيف العالمي للفيفا وهذا ترتيب المنتخبات العربية

عاد المنتخب البرازيلي إلى صدارة التنصيف العالمي للمنتخبات، بعد غياب عن المركز الأول دام 5 سنوات، في التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس، في حين تقدمت بعض المنتخبات العربية في الترتيب.

ونشر "فيفا" على موقعه الإلكتروني قائمة التصنيف الجديد للمنتخبات، واصفا اعتلاء البرازيل صدارة القائمة بـ"العودة إلى القمة". وقال فيفا "بعد أن ظلت بالفعل لأطول وقت في قمة التصنيف العالمي (4731 يومًا)، عادت البرازيل إلى القمة في مارس/آذار 2022، بعد 5 سنوات من هبوطها من تلك المرتبة".

Brazil 🇧🇷 return to the 🔝, five years after they were last there.

The March 2022 table is not only a new chapter in rankings history, but it will be used to calculate the seeds for tomorrow's FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw.

— FIFA.com (@FIFAcom) March 31, 2022