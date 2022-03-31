البرازيل تعود بعد غياب طويل لصدارة التصنيف العالمي للفيفا وهذا ترتيب المنتخبات العربية

عاد المنتخب البرازيلي إلى صدارة التنصيف العالمي للمنتخبات، بعد غياب عن المركز الأول دام 5 سنوات، في التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس، في حين تقدمت بعض المنتخبات العربية في الترتيب.

ونشر "فيفا" على موقعه الإلكتروني قائمة التصنيف الجديد للمنتخبات، واصفا اعتلاء البرازيل صدارة القائمة بـ"العودة إلى القمة". وقال فيفا "بعد أن ظلت بالفعل لأطول وقت في قمة التصنيف العالمي (4731 يومًا)، عادت البرازيل إلى القمة في مارس/آذار 2022، بعد 5 سنوات من هبوطها من تلك المرتبة".

Brazil 🇧🇷 return to the 🔝, five years after they were last there. The March 2022 table is not only a new chapter in rankings history, but it will be used to calculate the seeds for tomorrow's FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw. — FIFA.com (@FIFAcom) March 31, 2022

انتصارات البرازيل

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن انتصارات السيليساو الأخيرة على تشيلي 4-صفر، وبوليفيا بالنتيجة ذاتها، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر مكّنت البرازيل من تجاوز بلجيكا التي كانت في المركز الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية لكنها فشلت في الفوز على جمهورية أيرلندا في 26 مارس/آذار وتعادلت معها 2-2 في مباراة ودية.

وجاء ترتيب المراكز العشرة الأولى في التصنيف الجديد من الثالث حتى الثامن كما هي من دون تغيير، على النحو الآتي: فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال ثامنة، وصعدت المكسيك بدورها إلى المركز التاسع، وبقيت هولندا في المركز العاشر.

وأوضح الفيفا أن جدول تصنيف المنتخبات لشهر مارس/آذار 2022 يعدّ فصلًا جديدًا في تاريخ التصنيف، لأنه سيستخدم في حسابات القرعة النهائية لمونديال قطر التي ستجرى يوم غد الجمعة في العاصمة القطرية (الدوحة).

🇧🇷 البرازيل تعود إلى صدارة التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola، 🇸🇦 السعودية تتسلق بأربع مراتب، 🇹🇳 تونس @FTF_OFFICIELLE تقفز بمرتبة واحدة والمغرب 🇲🇦 يحافظ على مكانته. 👀 تعرف على التصنيف الذي يكتسب أهمية حاسمة قبل قرعة قطر 2022 🔢

👈 https://t.co/GMxHbryZox pic.twitter.com/ESIOeJA637 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) March 31, 2022

تصنيف المنتخبات العربية

وعلى المستوى العربي، حافظ المغرب على الصدارة العربية رغم أنه حافظ على مكانته بالمركز الـ24، ليكون في المركز الثاني أفريقيًّا بعد السنغال (20)، وجاءت مصر في المركز الثاني عربيا والثالث أفريقيا (32)، تليها تونس (35) التي تقدمت مرتبة واحدة.

واحتلت الجزائر المركز 44، وقفز المنتخب السعودية 4 مراتب ليتقدم إلى المركز 49، تليه قطر (51)، والإمارات (68)، والعراق (72) وعمان (75) وسوريا (88)، تليها البحرين (89) والأردن (91) ولبنان (97) وفلسطين (100) وليبيا (117) السودان (132) الكويت (146).