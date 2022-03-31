أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم -اليوم الخميس- استقالة رئيسه شرف الدين عمارة في اجتماع استثنائي، وذلك بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد إنه وفقا للقانون الأساسي كلف المكتب التنفيذي محمد معوش نائب الرئيس بتسيير الأمور حتى إجراء انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما.

كما قرر أعضاء الاتحاد الاجتماع مجددا في 11 أبريل/نيسان للتحضير للانتخابات.

ألف رسالة تهديد

وقال عمارة "أبلغكم باستقالتي من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تمنياتي بالتوفيق للمجلس الجديد. استقبلت على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي ألف رسالة تهديد في الدقيقة الواحدة، هل هذا معقول؟".

وأضاف "لم أدّخر جهدا من أجل حماية المنتخب الوطني والاستثمار فيه. إخفاق الفريق في بلوغ كأس العالم لم يكن مأساة وطنية بل خيبة أمل، والمنظومة الكروية في الجزائر تحتاج إلى إصلاح".

وتولى عمارة المسؤولية قبل عام واحد خلفا لخير الدين زطشي الذي ترك منصبه بعد فترة واحدة في رئاسة الاتحاد شهدت فوز الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية في 2019.

وبدا أن الجزائر على بعد خطوة من بلوغ النهائيات في قطر بعد فوزها 1-0 في الكاميرون بذهاب الدور الفاصل، وخاضت الإياب وسط جماهيرها الغفيرة في ملعب لا تخسر عليه عادة.

لكن الكاميرون تفوقت 1-0 على نحو مفاجئ، وامتدت المباراة لوقت إضافي، وأدرك أحمد توبة التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الوقت.

وبدا أن توبة سيصبح بطلا شعبيا وصاحب هدف حسم التأهل لكأس العالم قبل أن يخطف كارل توكو إيكامبي هدف الفوز الصاعق في الدقيقة 124، وانتزعت الكاميرون بطاقة الصعود للنهائيات.

واختتمت النتيجة بضعة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير/كانون الثاني، وفقد اللقب الذي حققه في 2019.