ترشح رسميا لولاية ثالثة.. إنفانتينو: مونديال قطر سيكون الأعظم في تاريخ بطولات كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو إن مونديال قطر 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق، جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية للفيفا (كونغرس) اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

وطالب إنفانتينو (52 عاما) الوفود المشاركة بالتفكير في الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب جائحة كورونا والصراعات العسكرية حول العالم، قبل الوقوف دقيقة صمت على أرواحهم.

وعلى هامش قرعة كأس العالم التي تقام غدا الجمعة، أكد إنفانتينو -الذي أعلن ترشحه لولاية ثالثة على رأس الفيفا في النسخة المقبلة من الكونغرس- أن البطولة التي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادم، "ستكون أعظم بطولات العالم في التاريخ".

وأعرب إنفانتينو عن سعادته بالوجود في الدوحة لإقامة اجتماع الفيفا الـ72، وشدد على أن قطر ترحب بالعالم بأكمله من خلال هذا الاجتماع، الذي "يجمعنا للمرة الأولى بعد 3 سنوات منذ اجتماع باريس 2019، وذلك بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19".

وأوضح أن "العمل الذي كان يستغرق عقودا طويلة أنجزته قطر في سنوات قليلة جدا.. ونتطلع لكأس عالم رائع في قطر بعد انحسار وباء كوفيد".

كما أهدى رئيس المنظمة الدولية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني قميص الفيفا مطبوعا عليه رقم 22 من الخلف.

معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتسلم قميص الفيفا من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم@fifacom_ar #مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/AH4RFsAsZG — مرسال قطر (@Marsalqatar) March 31, 2022

وأكد الشيخ خالد أن استضافة كأس العالم "لن تكون حدثا عابرا، وننظر إليها على أنها بداية جديدة في طريق استضافة العديد من البطولات مستقبلا". وقال "نحن لا نمثل بلدنا فقط ولكن العالم العربي بأكمله.. البطولة لها أهمية خاصة لنا وستضع اسم قطر على خريطة السياحة العالمية".

وبناء على مقترح من قطر، صوت "الكونغرس" لاعتماد اللغة العربية لغة رسمية للفيفا.

ووجه الفيفا الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور الكونغرس، بما في ذلك الاتحاد الروسي، رغم استبعاد منتخب روسيا من الملحق الفاصل المؤهل للمونديال في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتستضيف الدوحة كونجرس الفيفا للمرة الثانية إذ سبق وأن استضافت "كونغرس 2003″، حيث شهدت آنذاك أعمال المؤتمر فوق العادة للفيفا، كأول بلد عربي يستضيف هذا الحدث، واتخذت -خلاله- العديد من القرارات المهمة أبرزها تعديل قوانين الاتحاد الدولي بشأن السماح للاعبين الشباب الذين يحملون جنسية مزدوجة بتغيير المنتخب الذي يلعبون في صفوفه.

ويتضمن كونجرس الفيفا الـ72 في برنامجه العديد من النقاط أبرزها إقرار جدول الأعمال، واعتماد توصيات النسخة السابقة من كونغرس فيفا، الذي أقيم في 21 أيار/مايو 2021 (عبر الإنترنت)، ومناقشة التقرير السنوي والعديد من التقارير المالية والأنشطة في عام 2021 ثم التصويت عليها، بالإضافة إلى التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والنظام الأساسي للكونغرس، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 28 من نظام فيفا الأساسي.