تونس والمغرب يتأهلان إلى مونديال قطر 2022

صعد منتخبا تونس والمغرب إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بعد تعادل الأول السلبي مع نظيره المالي وفوز الثاني الساحق على جمهورية الكونغو في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب التونسي فاز بهدف نظيف على نظيره المالي في عقر داره ذهابا يوم الجمعة الماضي ليتأهل نسور قرطاج إلى المونديال بالفوز 1 – صفر في مجموع المباراتين.

وحجز المنتخب التونسي بهذا بطاقة التأهل الرابعة من التصفيات الأفريقية إلى المونديال القطري.

ويخوض المنتخب التونسي المونديال للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه علما بأن الفريق لم ينجح من قبل في اجتياز دور المجموعات بأي من مشاركاته الخمس السابقة في المونديال.

وفي الدار البيضاء، تأهل المنتخب المغربي إلى المونديال القطري بفوزه الساحق على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو 4-1.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليتفوق المنتخب المغربي 5-2 في مجموع اللقاءين.

وسجل أهداف "أسود الأطلس"، عز الدين أوناحي (21 و55) وطارق تيسودالي (45) وأشرف حكيمي (69)، في الوقت الذي أحرز فيه بين مالانغو الهدف الوحيد للكونغو.

وتأهل أسود الأطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة، بعد أن حققوا الإنجاز ذاته 5 مرات من قبل في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

وأصبحت تونس والمغرب المنتخبين رقم 25 و26 اللذين يحجزان مقعدهما في المونديال القطري، أما باقي المنتخبات فهي: