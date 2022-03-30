أكملت عقد المقاعد الأفريقية.. الكاميرون تهزم الجزائر وتتأهل إلى مونديال قطر 2022

أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه الثمين والدرامي 2-1 على مضيفه الجزائري في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني بهدف نظيف ذهابا يوم الجمعة الماضي، فيما فاز المنتخب الكاميروني 2-1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل منتخب "الأسود غير المروضة" بالهدف الاعتباري إثر تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين.

وحسم المنتخب الكاميروني الوقت الأصلي في مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (22) ولكن أحمد توبة سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118 بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي قبل أن يحرز كارل توكو إكامبي هدف الفوز والتأهل للكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

ويخوض المنتخب الكاميروني المونديال للمرة الثامنة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الأفريقية وصولا للبطولة العالمية علما بأن أفضل نتيجة للفريق في مشاركاته السابقة بالمونديال كانت في نسخة 1990 بإيطاليا عندما بلغ دور الثمانية للبطولة.

أصبح المنتخب الكاميروني هو المنتخب رقم 27 الذي يحجز مقعده في المونديال.

والمنتخبات المتأهلة هي: