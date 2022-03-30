لعب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال بلا كلل في فوز بلاده 2-0 على مقدونيا الشمالية "قاهرة العمالقة" أمس الثلاثاء، وصنع واحدا من هدفي برونو فرنانديز، وتأهل المنتخب البرتغالي إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام.

ومن المنتظر أن ينضم المهاجم البالغ من العمر 37 عاما إلى مجموعة قليلة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 5 مرات في مسيرتهم، وهم الألماني لوتار ماتيوس والمكسيكيين رافائيل ماركيز وأنطونيو كاربخال والإيطالي جيانلويجي بوفون.

كما يستعد ليونيل ميسي للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة بعد تأهل الأرجنتين أيضا إلى نهائيات قطر.

ويحتفظ رونالدو بذكريات جميلة في ملعب دراجاو في بورتو، وانضمت مباراة أمس الثلاثاء في ملحق تصفيات كأس العالم إلى هذه القائمة.

RONALDO SETS UP FERNANDES! PORTUGAL LEAD OVER NORTH MACEDONIA 🇵🇹 pic.twitter.com/VzJHLIZE5D — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

وفي هذا الملعب سجل رونالدو هدفه الأول على الإطلاق مع منتخب البرتغال في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2004 أمام اليونان.

وبعد 5 سنوات، سجل رونالدو أول هدف ينال جائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل هدف في الموسم، والذي جاء بتسديدة بعيدة المدى مع مانشستر يونايتد أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه وقتها إلى الدور قبل النهائي.

وفي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 أمام سويسرا، تألق رونالدو مرة أخرى في ملعب دراجاو بتسجيله ثلاثية وقاد البرتغال إلى المباراة النهائية ضد هولندا، والتي فاز بها المنتخب البرتغالي، وحقق رونالدو لقبا آخر.