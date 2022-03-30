بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن انتهاء مرحلة المبيعات الأولى لتذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن شهدت بيع أكثر من 800 ألف تذكرة للمشجعين من أنحاء العالم لحضور مباريات الحدث الكروي الأبرز في العالم.

وبعد انتهاء فترة تخصيص التذاكر بنظام القرعة جرى طرح التذاكر وفق أسبقية الشراء في فترة مبيعات قصيرة المدة، واستقطبت مزيدا من المشجعين في الوطن العربي والعالم.

وضمت قائمة الدول العشر الأولى التي تصدّر المقيمون فيها قائمة الأكثر شراء للتذاكر كلا من قطر والولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية.

وجاءت تذاكر المباراة الواحدة وتذاكر المباراتين الافتتاحية والنهائية في صدارة منتجات التذاكر الأكثر رواجا رغم أن المشجعين اشتروا عددا لا بأس به من سلسلة تذاكر خاصة بفريق، وسلسلة تذاكر 4 ملاعب، وبلغ عدد المبيعات الإجمالي 804 آلاف و186 تذكرة بعد أن ضمن أصحابها مقاعدهم في ملاعب قطر أواخر العام الجاري.

وستتاح فرصة أخرى للمشجعين الذين لم يسعفهم الحظ في مرحلة المبيعات الأولى للتقدم بطلباتهم من أجل الحصول على التذاكر الأكثر رواجا في العالم خلال فترة المبيعات المقبلة لتخصيص التذاكر بنظام القرعة، والتي ستنطلق على موقع (FIFA.com/tickets) يوم الثلاثاء 5 أبريل/نيسان المقبل عند الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت الدوحة.

وبعد تأهل أغلبية المنتخبات المشاركة في البطولة فإن القرعة النهائية المرتقبة لكأس العالم 2022 بعد غد الجمعة ستحدد توزيع المنتخبات على مجموعات البطولة، وسيتمكن المشجعون حينها من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل، قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات اللاحقة.