الخضر سقطوا في الفخ.. صدمة وحسرة في الجزائر بعد "اغتيال" حلم كأس العالم

تحسرت الصحافة الجزائرية اليوم الأربعاء على ضياع حلم تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، في وقت بدت فيه البلاد كأنها تعيش كابوسا مؤلما.

وأخفقت الجزائر في الصعود لنهائيات كأس العالم بعدما خسرت أمام ضيفتها الكاميرون 2-1 مساء أمس الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية، بعد أن فازت الجزائر ذهابا 1-صفر، حيث استفادت الكاميرون بذلك من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

ووصفت صحيفة "الخبر" في نسختها الإلكترونية، الإقصاء بكلمة "الصدمة" مرفقة تقريرها بصورة لجمال بلماضي مدرب المنتخب وهو يضع وجهه بين يديه تأثرا بالنتيجة.

وفي صورة أخرى لبلماضي، ظهر منهارا على أرضية ملعب مصطفى تشاكر الذي استضاف المباراة، وذكرت صحيفة "المجاهد" الحكومية "الخضر سقطوا في الفخ".

واختار الموقع الإخباري الإلكتروني "سبورتس نيوز ديزاد" عنوان "سيناريو دراماتيكي يغتال حلم الجزائريين في بلوغ المونديال" في إشارة إلى الهدف الثاني الذي سجله المنتخب الكاميروني في الثواني الأخيرة للمباراة.

أما صحيفة "النهار" فقد ذكرت "إقصاء في آخر لحظة.. الخضر يضيعون المونديال"، مشيرة إلى أن بلماضي ذرف الدموع بعد "ضياع حلم حياته" والمقصود هو المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وكتبت صحيفة الشروق "الخضر لن يلعبوا المونديال القطري"، وهو العنوان الذي اشتركت فيه مع صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية.

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الكرة الجزائري أن حلم المونديال ضاع قبل 10 ثوان من النهاية، وأن الخضر خسروا مباراتهم أمام الكاميرون بخلاف كل التوقعات.

وأضاف الاتحاد "كانت سهرة مؤلمة للمنتخب الوطني الذي لم يستحق مثل هذا المصير، بعد العروض الرائعة، واللقب القاري في 2019 والكثير من السعادة التي جلبها للشعب الجزائري بقيادة جمال بلماضي".