فجأة صعد اسم الملياردير هانزيورغ فيس إلى صدارة اهتمام وسائل الإعلام بعد ارتباطه بشراء نادي تشلسي الإنجليزي من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، فمن يكون هذا السويسري الذي لم يعرف عنه أي ارتباط بكرة القدم؟ وما علاقته بالرئيس الأميركي جو بايدن؟

وقال فيس لصحيفة "بليك" (Blake) السويسرية إنه يدرس شراء تشلسي، وأضاف في مقابلة نشرت الأربعاء "يحاول أبراموفيتش حاليا بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا، ويرغب كذلك في التخلص سريعا من هذا النادي. تلقيت مع 3 آخرين عرضا للشراء".

الملياردير السويسري -الذي تقدر ثروته بنحو 6 مليارات دولار- ولد في بيرن لعائلة بسيطة، بدأت مسيرته الناجحة في عالم الأعمال من الولايات المتحدة بعد تخرجه من جامعة هارفارد، حيث عمل في الصناعات النسيجية وصناعة السيارات، قبل أن يتخصص في مجال المعدات الطبية المتطورة.

ويذكر تقرير لموقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي أن فيس يعرف بالولايات المتحدة بقربه من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس بايدن، وهو أحد أبرز المتبرعين لنشاطات الحزب.

وأشار الموقع إلى أن فيس حرص السنوات الماضية على التبرع لصالح القضايا البيئية، كما منح أموالا لدعم قضايا تتقاطع مع اهتمامات الديمقراطيين، وساعد الحزب في مسيرته الانتخابية التي كللت باختيار بايدن رئيسا.

فيس وكرة القدم

ويعرف عن فيس ولعه الشديد برياضة التزلج، غير أنه لم يرتبط من قبل بعالم الكرة. وفي حواره مع صحيفة "بليك" قال الملياردير السويسري إنه سيضطر إلى الانتظار 4 أو 5 أيام لمعرفة كيف ستسير الأمور.

وتابع "أدرس التقدم بعرض مع شركاء لشراء تشلسي، لكن أولا يجب أن أتحقق من الشروط العامة بعناية. ما يمكنني قوله بالفعل هو أنني بالتأكيد لن أفعل شيئا كهذا بمفردي. إذا اشتريت تشلسي، فسيكون مع كونسورتيوم من 6 أو 7 مستثمرين".

وقرر رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، في وقت سابق، بيع نادي تشلسي، وتعهد بالتبرع بالأموال لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وكان أبراموفيتش قد اشترى النادي المنتمي لغرب لندن عام 2003، وساعدت الاستثمارات التي ضخها تشلسي على تحقيق أنجح فترة في تاريخه حيث نال 5 ألقاب بالدوري الممتاز ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وأصبح أبراموفيتش -الذي يحمل أيضا الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية- واحدا من أقوى رجال الأعمال الروس، عبر تحقيق ثروة هائلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وقدرت مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 13.3 مليار دولار.